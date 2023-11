Winter Kingdom, czyli zimowa moc zabawy!

Winter Kingdom to prawdziwa moc zimowej zabawy! Aromatyczne pomarańcze przeplatane zapachem goździków, szelest papieru prezentowego, dźwięki kolęd, tętniące jarmarki i mieniące się kolorowe światełka... Czy już odczuwasz tę magię świąt? Mamy nadzieję, że tak, bo już od 25 listopada ten nastrojowy klimat zagości w Energylandii na kilka tygodni! Park w Zatorze przemieni się w bajkową krainę pełną świątecznej atmosfery i, co najważniejsze, świetnej zabawy, trwającej aż do 21 stycznia!

Podaruj niesamowity, świąteczny prezent i ciesz się zabawą w Energylandii!

Winter Kingdom potrwa aż do 21 stycznia, dzięki czemu nawet po świątecznym szale każdy znaleźć może chwilę na magię, a bilety na tę okazję mogą być niesamowitym prezentem dla całej rodziny! Warto zwrócić uwagę na to, że bilety wstępu do Energylandii na Winter Kingdom tylko do 19.11 są w promocyjnej cenie: ulgowy bilet kosztuje 69 zł, natomiast normalny 79 zł.

Zimowy sezon i Winter Kingdom to świetna zabawa, rodzinny czas, niesamowite roller coastery, bajeczne karuzele i niespotykane widoki! Wszystko to czeka na każdego Gościa w Energylandii, największym, Rodzinnym Parku Rozrywki w Polsce!

Trwa ładowanie wpisu

Energylandia pobije rekord!

Rzeczy niemożliwe? W Energylandii nie ma takiego słowa! Właśnie dlatego na terenie Parku powstanie Największy w Polsce Ogród Świateł, który swoimi iluminacjami zawróci w głowie każdego małego, jak i dużego Gościa! Świetlne dekoracje prowadzić będą każdego od samego wejścia, poprzez wszystkie alejki i zakamarki! Tylko w Energylandii będziesz mógł zobaczyć aż 5 milionów światełek w jednym miejscu!

Jarmarki, warsztaty, co jeszcze?

Święta Bożego Narodzenia nie mogą obejść się bez kilku rzeczy. Jedną z nich niewątpliwie jest Bożonarodzeniowy Jarmark, pełen przysmaków, zapachów, świateł i tej niesamowitej, rodzinnej atmosfery! Taki też będzie miał miejsce w Energylandii, gdzie w małych, drewnianych budkach będzie można spróbować świątecznych smaków i rozgrzewających napojów. To jednak nie wszystko!

Na terenie Parku na Gości czekać będą lodowisko oświetlone niczym w romantycznych filmach, a snowtubing, czyli zjazdy dmuchanymi pontonami przyniosą zarówno dzieciom, jak i dorosłym mnóstwo frajdy i uśmiechu! Odbędą się również warsztaty zdobienia pierników, gdzie każdy będzie mógł się wykazać i stworzyć jedyne w swoim rodzaju wypieki! Bez czego jeszcze nie obejdą się święta? Oczywiście, że bez Świątecznego Mikołaja, który w tym roku postanowił zagościć właśnie w Zatorze, dając możliwość spotkania każdemu chętnemu! Nie obędzie się bez upominków, uśmiechów i dobrej zabawy, którą dostarczy aż 100 różnych atrakcji, a także specjalnie przygotowane show i pokazy!

Do dyspozycji Gości pozostaną także roller coastery, które niezmiennie będą wzbogacać swoich pasażerów o niesamowite widoki i wyjątkowe emocje! Miliony światełek widzianych z 53 metrowego koła młyńskiego Wonder Wheel to widok, który zapadnie w pamięci na długo każdemu odwiedzającemu Park w tym niezwykłym, zimowym okresie!