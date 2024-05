Pożar wybuchł w dwóch miejscach pomiędzy Krzemieniem a Obnogą, w połowie drogi między tymi szczytami.

Walka z ogniem

Na razie nie wiadomo, jak duży obszar jest objęty pożarem, czekamy na drona. Zadymienie jest duże, płoną trawy i porosty - przekazał PAP st. kap. Tomasz Dacko ze straży pożarnej w Ustrzykach Dolnych.

Informację o pożarze strażacy otrzymali w czwartek o godz. 14.12.

8 pojazdów gaśniczych i 50 strażaków

Do walki z ogniem wysłanych zostało obecnie 8 pojazdów gaśniczych i 50 strażaków. Na miejsce dociera straż leśna, straż graniczna, pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego i nadleśnictwa Stuposiany.

Pożar wybuchł w trudno dostępnym terenie, więc muszą tam dotrzeć m.in. pieszo. GOPR-owcy pomagają przewozić strażaków quadami. Służby ratunkowe czekają także na śmigłowiec gaśniczy.

Bieszczadzki Park Narodowy

To jeden z 23 parków narodowych w Polsce, położony w malowniczych Bieszczadach Zachodnich. Utworzony w 1973 roku, park ten jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym na terenie Polski i największym parkiem narodowym w polskich górach.

Powierzchnia Bieszczadzkiego Parku Narodowego wynosi obecnie 292,02 km2.