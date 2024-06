Spółka poinformowała, że zamierza wprowadzić opłaty za rezerwację miejsc do biletów okresowych, m. in na odcinkach zakupionych w ramach ofert "multiprzejazd" i "multiprzejazd max". Od 9 czerwca zostanie wprowadzona opłata wysokości 3 zł za rezerwację miejsca do biletów przy przejazdach pociągami TLK, IC oraz EIC, natomiast w przejazdach ze składami ED161 (Dart) rezerwacja nadal będzie obowiązkowa.

Reklama

W których pociągach rezerwacja nie będzie obowiązkowa?

W przypadku pociągów Intercity zestawionych ze składów zespolonych Flirt, ED-74 i spalinowych zespołów trakcyjnych oraz w pociągach TLK, IC i EIC zestawionych ze składów wagonowych, rezerwacja ma być fakultatywna - poinformował przewoźnik. Oznacza to, że pasażer będzie mógł zająć każde wolne miejsce, do czasu zgłoszenia się osoby z rezerwacją. Dodano, że pasażer będzie mógł kupić rezerwację do biletu okresowego, jeśli będzie chciał mieć zagwarantowane miejsce.

Koniec fikcyjnego zajmowania miejsc

Według komunikatu spółki, dotychczasowo obowiązujące zasady, w tym obowiązek rezerwacji oraz jej nieodpłatność prowadziły do fikcyjnego zajmowania miejsc. Występowały sytuacje, w których pobierano wiele rezerwacji, natomiast nikt nie odbywał przejazdu, co uniemożliwiało innym podróżnym skorzystanie z przejazdu - tłumaczy PKP, dodając, że problem z kupnem biletu występował zarówno na dłuższych, jak i na krótszych trasach.

Reklama

PKP zaznaczyło, że w wyniku zmian, pasażerowie będą mieli możliwość zwrotu posiadanych biletów bez potrącenia odstępnego i bez uwzględnienia terminów przewidzianego zwrotu w regulaminie przewoźnika.