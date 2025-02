Dlaczego Energylandia to najlepszy wybór?

Energylandia oferuje aż 133 atrakcje, podzielone na siedem stref tematycznych. Bajkolandia to prawdziwy raj dla najmłodszych, gdzie czekają kolorowe karuzele, kolejki i tematyczne dekoracje. Starsi uczniowie pokochają także Strefę Ekstremalną, która jest domem takich gigantów jak Pepsi Hyperion – najwyższy rollercoaster w Europie, słynna Formuła czy Mayan, czyli zawieszona kolejka, która przyprawia o szybsze bicie serca.

Wycieczki szkolne to jednak nie tylko rozrywka, ale także nauka poprzez zabawę. Energylandia oferuje pokazy edukacyjne, które inspirują i uczą. W trakcie pokazów, uczniowie mogą zanurzyć się w fascynujące historie. Dodatkowo, mogą poznać prawa fizyki, które rządzą funkcjonowaniem gigantycznych rollercoasterów, takich jak Zadra Made in Małopolska.

Oferta dostosowana do grup szkolnych i liczne gratisy od Energylandii

Energylandia dba o to, by organizacja wycieczki była maksymalnie wygodna dla nauczycieli i opiekunów. W cenie biletu każdy uczeń otrzymuje posiłek, który składa się z frytek, lemoniady oraz napoju. Ponadto, na każde 10 osób przypada bilet dla opiekuna za symboliczną złotówkę, a kierowcy autokarów otrzymują darmowy bilet wstępu i napój. Wygodę zapewnić ma też bezpłatny parking dla autokarów na terenie Parku. Oferta obowiązuje od startu sezonu (5 kwietnia), od poniedziałku do piątku i jest skierowana do grup liczących co najmniej 15 osób.

Oprócz typowych atrakcji, Energylandia organizuje także tematyczne pokazy i interaktywne widowiska, które łączą naukę z praktyką. To świetna okazja do tego, by przekonać uczniów, że fizyka czy chemia mogą być fascynujące, gdy zobaczymy je w działaniu!

Zorganizuj wyjazd, który zapamiętają na lata!

Energylandia to nie tylko Park Rozrywki – to miejsce, gdzie wspomnienia tworzą się każdego dnia. Dzięki połączeniu emocjonujących atrakcji, pokazów edukacyjnych i wyjątkowej ofercie dla grup szkolnych, wizyta tutaj stanie się wyjątkowym doświadczeniem zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Nie zwlekaj – już teraz zaplanuj wycieczkę, która przyniesie mnóstwo radości, inspiracji i niezapomnianych chwil!

Zarezerwuj wycieczkę szkolną i zyskaj 200 zł!

Energylandia zaprasza wszystkie szkoły do skorzystania z promocji First Minute! Rezerwując wycieczkę do 31 marca 2025 roku, otrzymasz aż 200 zł rabatu od całej kwoty. To idealny moment, aby zaplanować wyjątkowy dzień pełen emocji i atrakcji dla uczniów, jednocześnie dbając o korzystny budżet. Nie przegap tej szansy – rezerwuj już dziś!