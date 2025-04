Wypoczynek i zdrowie

Czasami zmiana otoczenia, w połączeniu z różnorodnymi formami terapii, może pomóc w poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, redukcji stresu, lęków czy depresji. Podróże do spokojnych miejsc, z dala od codziennych trosk, pozwalają na regenerację nie tylko ciała, ale też psychiki i zdrowia emocjonalnego.

Coraz więcej osób decyduje się więc na podróże zdrowotne do miejsc, gdzie warunki klimatyczne wspierają leczenie chorób układu oddechowego, neurologicznych, kardiologicznych, skórnych czy reumatycznych. Wyjazdy do uzdrowisk i sanatoriów, które łączą wypoczynek z zabiegami leczniczymi, korzystanie z wód leczniczych i termalnych stały się w Polsce wyraźnym trendem.

Warto przypomnieć, że 1 stycznia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące sanatoriów. Osoby z ograniczeniami ruchu, które rozważają wyjazd do uzdrowiska, mogą to zrobić bez obaw. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia co najmniej 2 procent pokoi musi być bowiem dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach.

Niestety, popularność leczenia uzdrowiskowego w Polsce wiąże się ze stosunkowo długim czasem oczekiwania – o ile na wyjazd do sanatorium w województwach warmińsko-mazurskim czy podlaskim musimy czekać około 2-3 miesięcy, o tyle w świętokrzyskim już około 9 miesięcy.

Silver tourism wyzwaniem dla branży turystycznej

Podróże zdrowotne mają głęboki sens, jeśli są przeprowadzane w sposób bezpieczny i są odpowiednio dopasowane do naszych potrzeb zdrowotnych. Bardzo istotną rolę odgrywa też wiek podróżujących.

Coraz większa uwaga poświęcana jest tzw. silver tourism czyli srebrnej turystyce. To termin odnoszący się do podróżowania osób starszych. Ze względu na przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa, seniorzy są ważną grupą dla rynku nie tylko turystyki zdrowotnej, lecz branży turystycznej w ogóle. Dostrzega to coraz więcej organizatorów wycieczek, biur podróży i innych firm zajmujących się organizacją wyjazdów turystycznych – grupowe zwiedzanie nieskażonych przyrodniczo miejsc w sercu natury, gdzie opieka medyczna, doświadczony przewodnik oraz dostosowane tempo zwiedzania zapewniają komfort i bezpieczeństwo, coraz częściej pojawia się w ofercie podmiotów działających w branży turystycznej.

Intensywne działania w kierunku wprowadzania innowacji na rynku turystycznym i szersze otwarcie go dla seniorów prowadzi m.in. Europejska Federacja Osób Starszych EURAG, międzynarodowa organizacja non-profit. Promowany przez EURAG rozwój turystyki senioralnej, w tym zdrowotnej, uwzględniającej ich specyficzne potrzeby, ma na celu społeczne włączenie i integrację starszych osób, co ma wpływ na utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej.

26 i 27 kwietnia w Targach Kielce odbywać się będą Targi Turystyki Zdrowotnej SlowTravel 2025, którym towarzyszyć będzie II Świętokrzyskie Forum Turystyki Zdrowotnej. W czasie Forum w szerokim gronie uczestników omówiona zostanie szeroko właśnie problematyka podróżowania osób starszych, z kolei ekspert Tadeusz Dudka omówi zagadnienie anti-aging.

Agroturystyka – z dala od zgiełku i stresu

Agroturystyka w Polsce stała się istotnym segmentem rynku turystycznego, odpowiadającym na rosnące zapotrzebowanie na wypoczynek w harmonii z naturą. W kraju funkcjonuje prawie 8 tys. gospodarstw agroturystycznych, które oferują niespełna 90 tys. miejsc noclegowych. Jak wynika ze statystyk najczęściej decydujemy się na krótkie pobyty na wsi trwające od 3 do 5 dni, często są to po prostu wizyty weekendowe.

Co skłania nas do wyjazdów? Duże znaczenie miała pandemia covid-19, która zmieniła sposób podróżowania – zaczęliśmy unikać zatłoczonych miejsc i wybierać kameralne lokalizacje i ten trend w dużej mierze utrzymuje się także dziś. Agroturystyka stała się bezpieczną i atrakcyjną alternatywą, tym bardziej, że dzięki wsparciu Unii Europejskiej wiele gospodarstw mogło zainwestować w lepsze warunki pobytu, co uczyniło je bardziej atrakcyjnymi. Gospodarstwa promują zdrową, ekologiczną żywność, aktywność fizyczną i kontakt z przyrodą, co wpisuje się w rosnący trend zdrowego stylu życia.

Potrzebę poprawy zdrowia i wypoczynku w sposób zgodny z naturą, z dala od industrialnych krajobrazów i wielkomiejskiego gwaru doceniają także goście zagraniczni, stanowiący około 5 procent odwiedzających tego rodzaju obiekty w Polsce.

Podczas kwietniowych Targów Turystyki Zdrowotnej w Kielcach miłośnicy agroturystyki będą mieli możliwość poznać m.in. najlepsze oferty agroturystyczne oraz nowe, nieznane dotychczas miejsca pozwalające zregenerować siły i zdrowie.