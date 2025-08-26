Dzięki tej umowie, klienci dokonujący rezerwacji za pośrednictwem marek należących do Booking Holdings uzyskają teraz dostęp do lotów Ryanaira na ponad 235 trasach. Osoby które zarezerwują loty Ryanaira przez Booking.com, KAYAK, Priceline i Agoda, będą mieli dostęp do swojego konta myRyanair bez konieczności przechodzenia weryfikacji klienta, co gwarantuje, że otrzymają niezbędne informacje dotyczące lotu bezpośrednio.

"Cieszymy się z partnerstwa z Ryanairem"

Nowe partnerstwo z Booking Holdings to świetna wiadomość dla wszystkich klientów, którzy rezerwują lub porównują ceny na Booking.com, KAYAK, Priceline i Agoda. Dzięki tej współpracy mają gwarancję pełnej przejrzystości cen oraz będą otrzymywać wszystkie niezbędne informacje dotyczące podróży bezpośrednio od Ryanaira na swój telefon - powiedziała Dara Brady z Ryanair.

Todd Henrich, wiceprezes ds. rozwoju korporacyjnego w Booking Holdings, dodał: Cieszymy się z partnerstwa z Ryanairem. Pozwoli nam ono oferować podróżnym jeszcze większy wybór i możliwości podczas rezerwowania podróży za pośrednictwem naszych platform.

Koniec procesów Ryanairem a Booking.com

Ryanair jeszcze niedawno procesował się z Booking.com. Linie lotnicze wszczęły szereg postępowań prawnych przeciwko zewnętrznym platformom rezerwacyjnym, które odsprzedają jego bilety bez umowy. Chodziło też o Booking.com. Firma oskarżyła je o naliczanie dodatkowych opłat i utrudnianie liniom lotniczym kontaktu z pasażerami.

Na początku ubiegłego roku Ryanair podpisał również umowy z platformami, takimi jak Kiwi.com i Expedia, umożliwiające odsprzedaż biletów. Ryanair poinformował, że partnerstwo kończy wszystkie otwarte postępowania sądowe.

Strony domagały się orzeczenia sądu amerykańskiego w sprawie legalności pobierania danych ze strony Ryanair przez strony internetowe Booking. Sprawa została wniesiona pierwotnie przez Ryanair w 2020 roku, a potem była przedmiotem serii apelacji.