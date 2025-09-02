Wraca bon turystyczny

Celem programu jest zachęcenie turystów do odwiedzenia regionu poza szczytem sezonu, a co za tym idzie, wsparcie lokalnej branży noclegowej.

Jak czytamy w komunikacie, WMROT "rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń od obiektów noclegowych z Warmii i Mazur zainteresowanych udziałem w programie.

Do kiedy trwa nabór?

Nabór prowadzony jest w dniach od 1 do 19 września 2025 roku. Chętni do wzięcia udziału w programie mogą zgłaszać swoje obiekty za pośrednictwem strony internetowej www.bonwarmiamazury.pl.

Program oferuje turystom dwa rodzaje bonów -kwotowe i zniżkowe. Na te pierwsze przeznaczono 2 miliardy złotych. Bony kwotowe, których wartość jest uzależniona od standardu obiektu, mają na celu pokrycie części kosztów noclegu. Bon o wartości 200 zł dedykowany jest obiektom takim jak kempingi, motele, schroniska, kwatery agroturystyczne czy pokoje gościnne. W przypadku hoteli dwugwiazdkowych, pensjonatów, apartamentów czy domków turystycznych bon ten wynosi 300 zł, natomiast w przypadku hoteli o standardzie 3, 4 lub 5 gwiazdek turyści mogą liczyć na bon o wartości 500 zł.

Drugi rodzaj wsparcia to bony zniżkowe, które "dotyczą udzielenia procentowej zniżki (10 proc.) przez obiekty noclegowe na usługi noclegowe uczestniczące w Programie".

Kiedy skorzystamy z bonów?

Oficjalne rozpoczęcie programu zaplanowano na 27 września 2025 roku, w Światowy Dzień Turystyki. Jak informuje WMROT, "realizacja dopłat do noclegów oraz bonów zniżkowych obejmie okres - 01 października – 15 grudnia 2025 roku". Oznacza to, że turyści będą mogli korzystać z bonów przez ponad dwa miesiące.