Włochy przyciągają turystów z całego świata. Łatwo zakochać się w tym pięknym kraju. Czaruje dziełami sztuki, fantastycznymi krajobrazami, muzeami i zabytkami. A włoska kuchnia nie ma sobie równych. Zmierzcie się z pytaniami z naszego quizu. Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie ciekawie i inspirująco.

