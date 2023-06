Wiemy, że Afryka to nie państwo i mamy 7 kontynentów. Ale czy Kamerun to państwo w Afryce czy Ameryce Południowej? A Gujana? Dziś zapraszamy na quiz geograficzny. Odkryj niewiadome lub sprawdź się w tym co dobrze znasz.

0/10 Jest to jedno z najmniejszych państw tego kontynentu oraz jedyne, gdzie językiem urzędowym jest hiszpański. Gwinea Równikowa leży w... Ameryce Południowej Afryce 0/10 Nazwa państwa wywodzi się z portugalskiej nazwy rzeki Wouri – Rio de Camarões (pol. Rzeka Krewetek), która w późniejszym okresie została rozciągnięta na cały kraj leżący nad tą rzeką. Kamerun leży w... Afryce Azji 0/10 Kostaryka to kraj wyżynno-górzysty, położony w strefie aktywności sejsmicznej. Znajdują się tu także liczne wulkany, niektóre aktywne. I leży w... Ameryce Północnej Afryce 0/10 Do 1975 roku kolonia portugalska pod nazwą Timor Portugalski. Obok Filipin jest drugim krajem Azji Południowo-Wschodniej, w którym dominującym wyznaniem jest katolicyzm. Timor Wschodnia to kraj w... Azji Oceanii 0/10 Malezja, obejmuje dwa terytoria oddzielone Morzem Południowochińskim, południową część Półwyspu Malajskiego oraz północną część wyspy Borneo. To kraj w... Azji Afryce 0/10 Gambia od północy, południa i wschodu graniczy z Senegalem. Jej kontynent to... Afryka Ameryka Południowa 0/10 Połowa powierzchni tego kraju pokryta jest lasem tropikalnym. Liberia to kraj w... Azji Afryce 0/10 Kooperacyjna Republika Gujany to kraj w... Afryce Ameryce Południowej 0/10 Andora nie ma dostępu do morza i leży w Pirenejach, na kontynencie... w Europie w Azji 0/10 Mniejsze od San Marino są tylko Watykan i Monako. To kraj w ... Ameryce Południowej Europie Twój wynik