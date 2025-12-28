Nowe połączenia będą funkcjonować przez cały rok. Pociągi będą zatrzymywać się na stacjach: Toruń Główny, Toruń Czerniewice, Brzoza Toruńska, Otłoczyn, Aleksandrów Kujawski, Odolion, Ciechocinek. W dni robocze do Ciechocinka kursować będzie 13 pociągów, a w weekendy - 10.

Kosztowny remont infrastruktury kolejowej

Uruchomienie kursów poprzedził wart 47 mln zł remont infrastruktury kolejowej przeprowadzony przez spółkę PKP PLK na odcinku Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek.Obsługą połączenia zajmuje się spółka Polregio. Podpisana umowa gwarantuje przewozy do grudnia 2030 roku. "Te pociągi będą jeździły każdego dnia, niezależnie od pory roku" - zapowiada w TVP Bydgoszcz Aleksandra Grzywaczewska, p.o. prezesa zarządu Polregio.

Na peronach w Ciechocinku (nr 1 i 2), Aleksandrowie Kujawskim (nr 2) i Odolionie ułożono nową nawierzchnię, zamontowano wiaty i ławki i wymieniono oświetlenie. Na ośmiu przejazdach, w tym na skrzyżowaniu linii kolejowej ze zjazdem z autostrady A1 i drogą krajową nr 91, zamontowano nowe sygnalizatory i rogatki.

Do Ciechocinka za 1 zł pociągiem

Przez pierwsze dwa miesiące jednorazowy przejazd na odcinku Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek kosztuje 1 zł. Po 15 lutego 2026 r. seniorzy powyżej 65. roku życia zapłacą na tej trasie 4 zł. Przejazd z Torunia do Ciechocinka kosztuje 8,70 zł.

Z tego słynie Ciechocinek

Naturalnym bogactwem Ciechocinka są obfite złoża solanek, które mają cenne wybitne właściwości lecznicze. Solanka jest wykorzystywana do celów pitnych, kąpieli leczniczych oraz inhalacji i irygacji. Mikroklimat przy tężniach jest bogaty w cząsteczki jodu, bromu i ozonu. Dzięki temu znakomicie wpływa na drogi oddechowe, ma działanie bakteriobójcze, reguluje ciśnienie krwi, a także pozytywnie oddziałuje na chorych z zaburzeniami tarczycy.

Tężnie w Ciechocinku

Słynne tężnie w Ciechocinku to zespół trzech tężni solankowych, wzniesionych w XIX wieku w Ciechocinku. Jest to największa tego typu drewniana konstrukcja w Europie. Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym stanowi Pomnik Historii.

Co się leczy w Ciechocinku?

W Ciechocinku leczone są choroby układu oddechowego, choroby układu nerwowego, choroby układu krążenia, choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatyczne oraz choroby kobiece. Dla osób wrażliwych na silniejsze bodźce klimatyczne zalecane jest przebywanie w warunkach łagodnego klimatu Ciechocinka. Przyrodolecznicze zakłady zapewniają kuracjuszom szeroki zakres zabiegów: masaże, inhalacje, kąpiele, irygacje, zabiegi borowinowe, gimnastykę, natryski i wiele innych.