Uzdrowiska z największymi tężniami solankowymi w Polsce. Wyjątkowy mikroklimat, unikatowe warunki

Tężnie solankowe to wyjątkowe, drewniane konstrukcje. Są tak zbudowane, że przepływająca przez nie woda zmienia się w aerozol, bogaty w cenne mikroelementy, takie jak jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo i sód.

Jak działają tężnie solankowe?

Tężnia solankowa to konstrukcja z drewnianych ram ściennych o różnych kształtach. Buduje się je z drewna sosnowego lub jodłowego, a wypełnia wiązkami chrustu, zwykle tarniny, którą należy wymieniać co 5 do 10 lat, ponieważ pokrywa się solą. Para lecznicza, którą wykorzystuje się w tężniach solankowych, pochodzi z wody spływającej po wieży, która podczas tego procesu częściowo odparowuje. Jeśli chodzi o wodę wykorzystywaną w tężni solankowej, to jest to woda mineralna bogata w jony sodowe, związki bromu, jodu oraz soli magnezowych, dzięki czemu nasyca powietrze wieloma cennymi mikroelementami, takimi jak magnez, jod, potas, żelazo, brom czy sód. Osoby przebywające w pobliżu konstrukcji przyswajają te związki poprzez układ oddechowy i skórę.

Kto powinien korzystać z tężni solankowych?

Tężnia solankowa wspomaga leczenie przewlekłych i nawracających chorób układu oddechowego, a także działa profilaktycznie, oczyszczając drogi oddechowe z zanieczyszczeń. Aerozol powstający dzięki działaniu tężni solankowej ma właściwości antyalergiczne oraz rozszerzające oskrzela i może pozytywnie wpływać nawet na niektóre choroby skóry i choroby tarczycy.

Największe tężnie solankowe w Polsce

Jak informuje Uzdrowisko Ciechocinek, tamtejsze tężnie to największe w Europie drewniane konstrukcje służące do zwiększania stężenia soli w solance. Zostały zaprojektowane w XIX wieku przez inżyniera Jakuba Graffa, profesora Akademii Górniczej w Kielcach. "Stanowią jeden z elementów ciągu technologicznego służącego do produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Trzy tężnie o łącznej długości 1742,3 m i wysokości niemalże 16 m to również naturalne inhalatorium z bogatym w jod mikroklimatem" – czytamy na stronie spółki.

Drugą największą tężnią solankową w Polsce jest ta znajdująca się w Inowrocławiu, w woj. kujawsko-pomorskim. Ta znajduje się w Parku Solankowym i ma kształt dwóch połączonych ze sobą wieloboków. Obiekt mierzy 9 metrów wysokości i ma 300 metrów długości. Trzeba pamiętać, że aktualnie z powodu modernizacji atrakcja jest zamknięte.

Na terenie Parku Zdrojowego w Busku-Zdroju znajduje się jedna z najnowocześniejszych tężni solankowych w Polsce. Budowla powstała na planie koła o średnicy ok. 72 m, a jej obwód wynosi 226 m. Ściany z tarninowych gałęzi mają 10 m wysokości, a na szczycie tężni stworzono taras widokowy, który pozwala przyjrzeć się panoramie uzdrowiska.