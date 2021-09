Kolejnym klasycznym daniem są chinkali. To pierożki, kołduny, które, no cóż – mają status kultowych. Być w Gruzji i nie spróbować chinkali, to jak wizyta w Watykanie bez audiencji u papieża . Przesadziłem? No dobrze... Każdy ma swoje priorytety, ale gruzińskiego chinkali po prostu trzeba koniecznie spróbować. Jędrna sakiewka kryjąca mięsne nadzienie i aromatyczny, gorący bulion... Czy może być coś bardziej pożywnego i smaczniejszego dla strudzonego wędrowca, nieustannie odkrywającego bogactwo gruzińskich win? No właśnie. Dlatego ten wybór jest oczywisty – zawsze i wszędzie. Chinkali wypełnione jest mielonym mięsem, najczęściej wieprzowym, ale jest też i jagnięcina, baranina, wołowina albo mieszanki tych mięs. Chinkali przypomina nieco pierogi, ale sposób przygotowania jest nieco inny. Inaczej zamyka się sakiewkę, nieco inaczej wygląda struktura nadzienia, jest bardziej płynna, aromatyczna. Chinkali – ze względu na swój wyjątkowy charakter i budowę, wymaga odpowiedniej strategii konsumpcji. Dobrze jest je przed spożyciem potraktować świeżo zmielonym pieprzem. Następnie można przystąpić do dzieła. Broń Boże byście mieli chinkali zjadać, krojąc nożem i widelcem. Bardziej pogrążyć się nie można! Sprawa jest znacznie prostsza – chwytacie od góry sakiewkę w dłoń i ostrożnie nadgryzacie ją tak, by móc wypić znajdujący się w niej bulion. Następnymi kęsami wyjadacie z apetytem ciasto i jego nadzienie, aż do „uchwytu”– szczytu „pieroga”, który dzierżycie w ręku. Tę końcówkę można zostawić, choć są tacy, którzy bardzo ją sobie cenią i ze smakiem zjadają. Tutaj reguły nie są aż tak sztywne. Co kto lubi.