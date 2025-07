Po sukcesie Polskiego i Podlaskiego Bonu Turystycznego, przyszedł czas na kolejną inicjatywę - Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Ten malowniczy region, słynący z tysięcy jezior, zielonych lasów i bogatej historii, otwiera swoje podwoje dla wszystkich, którzy pragną skorzystać z atrakcyjnych dopłat i odkryć jego jesienne uroki.

Mazury: Kiedy i jak skorzystać z nowego bonu?

Pilotażowa edycja Warmińsko-Mazurskiego Bonu Turystycznego ma wystartować 27 września. To doskonała okazja, by przekonać się, że Mazury zachwycają o każdej porze roku. Program będzie trwał od października do połowy grudnia bieżącego roku, a jego celem jest wydłużenie sezonu turystycznego i zaprezentowanie regionu w nowym świetle - w otoczeniu jesiennych barw.

Co najważniejsze, bon turystyczny pozwoli uzyskać dofinansowanie od 200 do 500 zł na co najmniej dwa noclegi. Można wybierać spośród szerokiej gamy obiektów. Od komfortowych hoteli i apartamentów po urokliwe ośrodki wypoczynkowe. Dobra wiadomość jest taka, że z programu skorzystają nie tylko turyści z innych regionów Polski, ale także mieszkańcy Warmii i Mazur. Władze województwa już teraz planują kontynuację programu na wiosnę przyszłego roku, co daje jeszcze więcej możliwości na ekonomiczne podróżowanie.

Mazurskie atrakcje. Co zwiedzić dzięki bonowi?

Warmia i Mazury to prawdziwa skarbnica atrakcji, która oferuje znacznie więcej niż tylko żagle i kajaki, choć te oczywiście stanowią serce Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Oto kilka propozycji, które z pewnością umilą pobyt i pozwolą w pełni wykorzystać Mazurski Bon Turystyczny: