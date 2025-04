Wyjazdy na majówkę wciąż popularne. Podobnie jak rok wcześniej wyjechać planuje czterech na dziesięciu Polaków.

W tym roku na majówkę tj. w okresie 1-4 maja lub zbliżonym zamierza wyjechać 43% Polaków, tj. tyle samo co roku ubiegłym. Wyjazdy na majówkę to niezmiennie wyjazdy krajowe: wypoczywać w kraju planuje 21% ankietowanych, natomiast za granicą – 7%. Nieznacznie większa niż w zeszłym roku część respondentów (14%) nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie kierunku wyjazdu – deklarują, że planują wyjechać, ale nie wiedzą jeszcze dokąd. Decyzje dotyczące długiego weekendu majowego zapadają najczęściej około miesiąca przed wyjazdem (30% wskazań) lub dwa - trzy tygodnie przed jego rozpoczęciem (24%), przy czym w przypadku wyjazdów zagranicznych - z większym wyprzedzeniem niż w przypadku wyjazdów krajowych.

Czy to w Polsce, czy za granicę Polacy na majówkę najczęściej pojadą z rodziną / najbliższymi (z dziećmi lub bez). Wśród tych, którzy wyjadą w Polsce łącznie deklaruje tak 79% ankietowanych, w przypadku tych, którzy planują wyjazd zagraniczny - 78%.

Co szósty respondent (17%) zamierza w czasie długiego weekendu majowego wybrać się na „mikrowyprawę” - krótką, jednodniową wycieczkę. 28% nie planuje wyjeżdżać w ogóle, natomiast pozostali nie podjęli jeszcze decyzji jak spędzą ten okres.

Wypoczynek i relaks – to główny cel wyjazdów na majówkę w kraju, za które Polacy coraz chętniej są gotowi płacić

Co piąty Polak (21%) deklaruje, że majówkę spędzi na wyjeździe krajowym. Głównym celem tych wyjazdów jest najczęściej wypoczynek i relaks (wskazało tak aż 54% planujących wyjazdy krajowe), a następnie zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych (20% wskazań) i odwiedziny u krewnych i znajomych (12%). Najbardziej popularnym kierunkiem majówkowych wyjazdów krajowych są góry (31%). Nad morze wybiera się 21% spośród tych, którzy majówkę spędzą na wyjazdach krajowych, do miast 15%, a na wieś i nad jeziora odpowiednio 13% i 12%. Wyjeżdżający w kraju najczęściej planują podróże do województwa pomorskiego (17%), małopolskiego (16%), warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego (po 7% wskazań).

71% Polaków planujących wyjazd krajowy zamierza skorzystać z płatnej bazy noclegowej (wzrost o 12 p.p. względem majówki 2024). U rodziny / znajomych, we własnym domku wakacyjnym / mieszkaniu / na działce lub innym bezpłatnym miejscu noclegowym zatrzyma się z kolei 25%.

Niemal połowa ankietowanych (48%) na majówkowych wyjazdach w Polsce planuje spędzić do 3 noclegów. Dłuższe pobyty, obejmujące od 4 do 7 noclegów zadeklarowało 27% respondentów. Najliczniejszą grupę (36%) wyjeżdzających na majówkę w kraju stanowią osoby, które planują podróż w towarzystwie partner/a/ki / żony/męża. Drugą co do wielkości (30%) stanowią natomiast osoby, które na majówkę wybiorą się całą rodziną, razem z dziećmi.

21% respondentów planuje, że całkowite koszty wyjazdu na majówkę w Polsce w przeliczeniu na jedną osobę wyniosą od 501-1000 PLN. 17% zamierza przeznaczyć od 1501 do 2000 PLN, 1001-1500 PLN – 15%, natomiast mniej niż 500 PLN – 13%

Majówka za granicą? Tak! – głównie po ciepłe morze i słońce i za większe pieniądze…

W tegorocznych wynikach badania planów majówkowych widać wyraźnie, że weekend majowy za granicą to dla Polaków przede wszystkim wyjazd nad ciepłe morze (38% wskazań). 28% planujących wyjazdy zagraniczne wyjedzie natomiast do miast, a w góry - 16%. Jako główny cel podróży respondenci z tej grupy wskazują przede wszystkim zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych (39%) oraz wypoczynek i relaks (38%). Co dziesiąty respondent w tej grupie jako cel swojego wyjazdu wskazał odwiedziny u krewnych i znajomych. Nieco ponad czterech na dziesięciu Polaków (43%) wybiera się za granicę z mężem/ żoną / partnerem / partnerką, natomiast całą rodziną, razem z dziećmi planuje wyjechać co czwarty (25%).

84% planujących majówkę za granicą zamierza skorzystać z płatnej bazy noclegowej, a co dziesiąty zatrzyma się w tym czasie u rodziny lub przyjaciół

Wyjeżdżający na majówkę za granicę wydadzą na ten cel przeciętnie więcej niż wypoczywający w tym czasie w kraju. Co piąty ankietowany (21%) szacuje, że całkowity koszt wyjazdu w przeliczeniu na jedną osobę wyniesie 2001-3000 PLN, a pomiędzy 3001-4000 PLN i powyżej 4000 PLN zamierza wydać po 17% respondentów.

Wypoczynek zagraniczny podczas majówki przeciętnie będzie trwał dłużej niż ten planowany w Polsce. Najczęściej majowy wyjazd zagraniczny obejmie od 4 do 7 noclegów (35% wskazań) lub 1-3 noclegi (22%). Równocześnie, niemal co piąty ankietowany w tej grupie deklaruje, że za granicę wyjedzie na więcej niż 14 noclegów.

Kim są „majówkowicze”?

Skłonność do wyjazdów w trakcie długiego weekendu majowego rośnie wraz z poziomem wykształcenia respondentów. Wśród respondentów z wyższym wykształceniem wyjazdy majówkowe planuje ponad połowa (55%), natomiast z wykształceniem podstawowym – 31%. Częściej wyjechać planują (zwłaszcza na wyjazd krajowy) mieszkańcy większych miast (pow. 100 tys. mieszkańców) oraz osoby, w których gospodarstwach domowych mieszkają dzieci poniżej 18 roku życia.

Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez PBS metodą CAWI. Próba w badaniu składała się z dwóch części:

1) reprezentatywna ogólnopolska próba Polaków w wieku 18-65 lat; wielkość próby: N=1000

2) osoby, które w tym roku (2025) planują wyjechać na majówkę; N=1000

Badanie przeprowadzono w terminie 01-07 kwietnia 2025.