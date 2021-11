Swoją pozycję i sławę wytwórnia Sarajishvili zbudowała na przełomie wieków XIX i XX. Arystokrata i przedsiębiorca David Sarajishvili (1849‒1911) zajmował się produkcją i dystrybucją wódki, podejmował też pierwsze próby z produkcją brandy. Dostrzegł w brandy biznesowy potencjał, zrobił rozpoznanie, odbył podróże do źródeł, do Francji. Miał też mocne podstawy w edukacji, po oficjalnych studiach na Uniwersytecie w Heidelbergu (doktorat z chemii i nauk filozoficznych) nieco zmienił zainteresowania, studiował rolnictwo na niemieckich uczelniach ‒ w Hoffenheim i Halle. W latach 1878‒1879 studiował też winiarstwo we Francji. Tu poznał winiarza Jeana Baptiste’a Camusa, od którego uzyskał wiele cennych informacji dotyczących produkcji wina i destylatów. Zdobyte doświadczenia okazały się cenne. David ‒ bazując na zdobytej wiedzy, francuskim sprzęcie oraz zaproszonych do współpracy francuskich specjalistach, którzy mieli nadzorować produkcję ‒ w 1884 roku w Tbilisi kładzie podwaliny pod przyszłą destylarnię. Oficjalnie pierwsze butelki pojawiły się w 1887 roku. Była to pierwsza tego rodzaju profesjonalna linia produkcyjna „koniaków” w Gruzji. David działał z prawdziwym rozmachem ‒ stał się też właścicielem destylarni we Władykaukazie, w 1894 roku otworzył wytwórnię w Erywaniu, a w 1896 w Baku. Jako wytwórca destylatów i wódek David Sarajishvili miał w ówczesnym Imperium Rosyjskim bardzo mocną pozycję, był niemal monopolistą. Tak rodziła się przyszła legenda, jego brandy zaczęły przebojem zdobywać lokalne i zagraniczne rynki.

Wino w tej wytwórni destyluje się dwa razy, uzyskując finalnie 70% spirytus. Surowiec ten przelewany jest do 400-litrowych beczek (współcześnie wykorzystuje się różne rodzaje dębu, z których są wykonane) spoczywających w dużych magazynach. Warunki są w nich odpowiednie, wilgotność na poziomie 70% i temperatura ok. 18 st. C. Kolejny etap to mieszanie różnych destylatów, tzn. pochodzących z różnych miejsc, skąd pozyskiwano owoce na wino, i zrobionych z różnych odmian winorośli. To też moment, gdzie następuje osłabienie mocy trunku do około 40%, następnie znowu brandy dojrzewa w beczkach aż do ponownej decyzji, jak dalej je wykorzystać. Za selekcję i zestawianie tych alkoholi odpowiada już od kilku dekad master blender wytwórni ‒ David Abzianidze. Obecnie Sarajishvili oferuje kilkanaście rodzajów brandy zamkniętych w nowoczesnych butelkach i opakowaniach. Styl tych winiaków jest zróżnicowany, ale generalnie rzecz ujmując ‒ jest łagodny, owocowy, delikatnie słodki, o gładkiej fakturze i nieco korzenno-orzechowym finiszu. Co jakiś czas pojawiają się specjalne edycje, nowości, np. dwa lata temu wypuszczono wyjątkową serię starych brandy rocznikowych (1973, 1968, 1957, 1955, 1945). Miałem możliwość ich spróbowania. Tej wyjątkowej degustacji należałoby poświęcić osobny artykuł...