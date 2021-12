Korzyści dla klientów indywidualnych i biznesowych

Kolorowe Karty to propozycja dla osób podróżujących często pociągami PKP Intercity. Zakupując Kartę zyskujemy dostęp do nielimitowanych przejazdów pociągami największego polskiego przewoźnika kolejowego. Składy PKP Intercity kursują 365 dni w roku, przez całą dobę, a dziennie uruchamianych jest około 400 połączeń. Jest to atrakcyjna alternatywa dla samochodu. Gęsta sieć kolejowa, duża częstotliwość kursowania i coraz wyższy standard sprawiają, że podróż pociągiem jest bezpieczna, komfortowa i ekologiczna. PKP Intercity dociera nie tylko do największych ośrodków miejskich, lecz także do małych miejscowości.

Między największymi polskimi miastami, jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań czy Wrocław pociągi kursują z dużą częstotliwością. Stwarza to możliwość precyzyjnego wyboru kategorii połączenia czy godziny odjazdu i przyjazdu do stacji docelowej. W nowym rozkładzie jazdy, między stolicą i Krakowem zaplanowanych jest prawie 20 pociągów dziennie, a ich odjazdy zaplanowane są średnio co godzinę. W pierwszy pociąg wsiądziemy w Warszawie chwilę po 4 rano, a ostatni odjeżdża niedługo przed północą. Na miejsce docelowe dostaniemy się już w poniżej 2,5 godziny. Wszystko dzięki szerokim inwestycjom w infrastrukturę i nowoczesny tabor, pozwalający na krótsze czasy przejazdu. Przykładowo trasę z Poznania do Wrocławia najszybszy pociąg PKP Intercity pokonuje w półtorej godziny, a podróż z Warszawy do Gdańska zajmie tylko 3 godziny. To czas porównywalny z korzystaniem z samolotu, biorąc pod uwagę odprawę, kontrolę bezpieczeństwa i dojazd na lotnisko, które często położone jest na obrzeżach miasta lub poza nim.

Jest to rozwiązanie przygotowane również z myślą o osobach jeżdżących służbowo. Komfortowe warunki podróży zapewnią odpowiednią przestrzeń do relaksu lub pracy. W pociągu można poczytać, przygotować prezentację czy odpisać na zalegające maile – otwierają się możliwości, których nie daje przejazd autem. Wagony restauracyjne zapewnią dostęp do ciepłych posiłków, co dodatkowo wpłynie na komfort i oszczędność czasu.

Warto zwrócić uwagę na szerokie inwestycje spółki w tabor, który jest podstawą wygodnej podróży. Polski przewoźnik operuje nowoczesnymi i zmodernizowanymi składami, w których standardem staje się klimatyzacja, WiFi czy gniazdka elektryczne pod każdym fotelem. Po zakończeniu programu inwestycyjnego w 2023 flota przewoźnika będzie w 80 proc. nowa lub zmodernizowana.

Ogromną zaletą dla klientów biznesowych jest możliwość odliczenia zakupionych Kart od rozliczenia podatkowego CIT. Zmniejszy to koszty podróży służbowych, gdzie równie ważnym aspektem są np. ceny paliw. Zasady korzystania są przejrzyste, a sam zakup jest jednorazowy. Kluczowa jest również wygoda. Karty dostępne są w sprzedaży online, dzięki czemu możemy zamówić je o każdej porze i w dowolnym miejscu, a kurier dostarczy gotową Kartę na wskazany adres. Bilet mamy zawsze przy sobie, a w razie zmiany planów, możliwa jest rezygnacja przejazdu nawet chwilę przed odjazdem pociągu. Co więcej użytkowników Kart nie dotyczą koszty anulowania przejazdu ponoszone w ramach „odstępnego”.

Wyrazem troski o podróżnych korzystających z Kolorowych Kart jest wyspecjalizowany i dedykowany zespół obsługi, który zapewni pomoc we wszystkich kwestiach i zadba o komfortowy przejazd. Wyszkolona i pełna zaangażowania drużyna konduktorska zatroszczy się o wszystkie kwestie w czasie przejazdu już na pokładzie pociągu.

Jak działają Kolorowe Karty?

Kolorowe Karty dają możliwość nielimitowanych przejazdów pociągami kategorii: Express InterCity Premium, Express InterCity, InterCity i Twoich Linii Kolejowych. Ponadto są one honorowane w składach wybranych przewoźników regionalnych takich jak: POLREGIO, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa i Koleje Dolnośląskie. Współpraca różnych operatorów umożliwi nam dotarcie do mniejszych miejscowości oraz na obrzeża miast w ramach jednego biletu, bez konieczności kupna dodatkowego.

Kolorowe Karty dzielą się na imienne i wystawione „na okaziciela”, a w każdej z tych kategorii wybrać możemy okres ważności. Do wyboru mamy kartę miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną. Zastępuje ona bilet, a jedyna troska pasażera to pobranie w kasie lub przez Internet bezpłatnej rezerwacji miejsca. Karty wystawione „na okaziciela”, to propozycja idealna dla klientów biznesowych, umożliwiająca korzystanie wielu osobom z jednego egzemplarza.

Kolejną opcją jest wybór 1. lub 2. klasy. Ceny zaczynają się od 1650 złotych za miesięczną Kartę Imienną w 2 klasie. Karty „na okaziciela” mogą służyć jako karta „firmowa” dla wielu pracowników. Cena miesięcznej karty na okaziciela w 2. klasie to 2250 zł brutto. Co ważne, Kolorowe Karty podlegają ustawowym zniżkom aż do 50%.

Kolej jako transport pierwszego wyboru

Kolej to najbardziej ekologiczny środek transportu, charakteryzujący się ponad 3 razy mniejszą emisją CO2 niż transport drogowy i ponad 8 razy mniejszą emisją CO2 niż transport lotniczy. Dla przykładu wybierając pociągi PKP Intercity zamiast transportu drogowego w samym 2020 roku Polacy przyczynili się do mniejszej o 460 tys. ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W okresie od stycznia do października pasażerowie decydujący się na podróż PKP Intercity sprawili, że do atmosfery wyemitowano o 519 tys. ton mniej dwutlenku węgla. Kolej ma ambicję stać się w najbliższych latach środkiem transportu pierwszego wyboru dla jak największej liczby mieszkańców kraju. Plany PKP Intercity zakładają osiągnięcie liczby ponad 74 mln pasażerów w 2030 roku. Dzięki temu zmniejszy się negatywne oddziaływanie na środowisko. Ważnym czynnikiem tej zmiany są osoby korzystające obecnie z transportu indywidualnego, często w celach służbowych, który można zastąpić transportem kolejowym.

Pociągiem PKP Intercity dojedziemy bezpośrednio do centrum miasta, a kolejowe dworce to węzły komunikacyjne również lokalnych operatorów transportu zbiorowego i indywidualnego. Dodatkowo jazda pociągiem nie wymaga od nas ciągłej koncentracji oraz jest tańsza niż lot samolotem. Dlatego podróż z PKP Intercity to gwarancja wygody i oszczędności, dająca możliwość pracy czy relaksu przy ulubionej książce.

PKP Intercity dba o ochronę klimatu i środowisko naturalne, podejmując szeroki zakres działań. Celem prowadzonych inwestycji jest bezpieczeństwo, komfort, przewidywalność i dostępność kolei, przy zachowaniu neutralności ekologicznej. Nowy i zmodernizowany tabor zużywa mniej energii elektrycznej, wyposażony jest też w systemy jej odzyskiwania. Przewoźnik stale zmniejsza też emisję hałasu i zanieczyszczeń. Transport kolejowy to przyszłość, również w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu.

Od kilku lat PKP Intercity intensywnie realizuje programy zakupu nowego taboru, modernizacji posiadanego oraz infrastruktury. Flotę przewoźnika nieustannie wzmacniają kolejne wagony, lokomotywy i elektryczne zespoły trakcyjne. Dzięki programowi Kolej Dużych Inwestycji PKP Intercity tworzy kolej szybką i efektywną. Modernizowane są również dworce kolejowe, dzięki czemu zapewniają one wygodną i przyjazną przestrzeń do oczekiwania na pociąg oraz są bazą gastronomiczno-handlową.

Kolej dostępna i przyjazna dla każdego

Narodowy przewoźnik nie zapomina również o osobach niepełnosprawnych. Nowy i modernizowany tabor jest przygotowany do ich obsługi i spełnia standardy TSI PRM w zakresie dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Składy wyposażono w liczne ułatwienia, m.in. automatyczne drzwi przedziałowe, bezprogowe podłogi, dostosowane i bezpieczne toalety czy uchwyty na odpowiednich wysokościach. Piktogramy i przyciski posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a, dzięki czemu łatwiej osobom niewidomym i niedowidzącym poruszać się po pociągu. W części wagonów zostały także wydzielone specjalne strefy, gdzie osoby na wózkach inwalidzkich znajdą przygotowane dla nich miejsca ze specjalistycznymi pasami bezpieczeństwa. Dzięki temu będą mogły bezpiecznie podróżować. Jednym z przykładów działań przewoźnika są odebrane w ostatnich miesiącach wagony COMBO, które zostały wyróżnione prestiżowym certyfikatem „Transport bez barier” przyznawanym przez Fundację Integracja. Warto również podkreślić, że drużyny konduktorskie regularnie przechodzą specjalistyczne szkolenia, dzięki którym są lepiej przygotowane do obsługi technicznej osób z niepełnosprawnościami. Podróż dodatkowo ułatwi dedykowana infolinia i zakładka na odświeżonej stronie przewoźnika.

Kolorowe Karty – dla kogo?

Program Kolorowych Kart to świetne rozwiązanie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Rozwiązują kwestie dojazdów do pracy czy szybkich podróży służbowych. Korzystanie z Kart pozwala optymalizować koszty podróży, jak i ułatwia ich planowanie. Szeroka oferta pozwala na wybór dogodnych połączeń a nowy lub zmodernizowany tabor zapewnia komfortowe warunki podróży. Dzięki temu kolej staje się pierwszym wyborem podczas planowania wyjazdów, tych dłuższych, jak i krótszych. Rozwiązanie stworzone przez PKP Intercity to propozycja najkorzystniejsza dla klientów biznesowych, którzy szczególnie odczują spadek kosztów związanych z podróżami służbowymi swoich pracowników. Przesiadając się do pociągu przyczynią się także do mniejszej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, bowiem kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu.