Nie wsiadaj do samolotu z przeziębieniem lub grypą. Pilot ostrzega

Jaimes García pracuje jako pilot linii lotniczych Avianca, a jednocześnie prowadzi popularny profil na TikToku, na którym opowiada o swojej pracy, a także edukuje pasażerów w tematach związanych z podróżowaniem samolotem. Jeden z jego ostatnich filmów stał się internetowym wiralem. Kapitan García przestrzega w nim przed lataniem, kiedy jesteśmy przeziębieni lub mamy grypę. Nawet pozornie drobna infekcja w połączeniu ze zmianami ciśnienia w samolocie, może przynieść opłakane skutki dla naszego zdrowia. Szczególnie narażone są uszy.

Przy stanie zapalnym trąbek Eustachiusza nie mogą one wyrównać ciśnienia. Wtedy odczuwasz ból uszu - wyjaśnia pilot. Zapalenie trąbek Eustachiusza może prowadzić do barotraumy, czyli urazu uszu i zatok spowodowany zmianami ciśnienia. Pojawia się ona w czasie podróżowania samolotem. Szczególnie niebezpieczne jest lądowanie, kiedy ciśnienie w kabinie samolotu gwałtownie rośnie. W konsekwencji barotraumy może dojść nawet do pęknięcia błony bębenkowej. - Jeśli stan jest poważny i twoje uszy są mocno zatkane, to błona bębenkowa może nawet pęknąć. To bardzo niebezpieczne – tłumaczy García.

Nie lataj z przeziębieniem lub grypą. Możesz gorzko tego pożałować

Pilot radzi pasażerom, by zawsze zwrócili uwagę na to, czy ich stan zdrowia pozwala na podróż samolotem. Radzi również, by w trosce o własną kondycję, podejmować środki zaradcze. - Przeciętni pasażerowie odbywają tylko jedną podróż, ale nadal muszą być ostrożni. Weź coś na odetkanie nosa, żuj gumę i wykonuj ćwiczenia wyrównujące ciśnienie - mówi García. Kapitan jednak szczególnie przestrzega pilotów i pracowników załogi samolotów. Od ich stanu zdrowia zależy bezpieczeństwo podróżujących, więc powinni oni być szczególnie odpowiedzialni. - Pasażer z zatkanym nosem może odczuwać znaczny dyskomfort, ale my, piloci, którzy wykonujemy do pięciu czy sześciu lotów dziennie, jesteśmy narażeni bardziej, jeśli nie jesteśmy w optymalnej kondycji - tłumaczy.