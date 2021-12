Impreza odbyła się w swoim tradycyjnym miejscu – w parku Mtatsminda w Tbilisi w Gruzji. Jest to świetna lokalizacja. Jest to bowiem park krajobrazowy znajdujący się na górze Mtatsminda (w najwyższym punkcie liczy 770 m. n.p.m., zajmuje powierzchnię 100 hektarów). Rozciąga się stąd fantastyczny widok na stolicę (przy dobrej pogodzie widać też zarysy Kaukazu). Dostać się tu można kolejką linową ze stacji znajdującej się przy ulicy Chonkadze, taksówką lub wybierając się na dłuższy spacer.

W roku 2019 na festiwalu zaprezentowało się ponad 200. wystawców, trzeba przypomnieć, że edycja „normalna” w roku 2020 nie odbyła się, w internecie zorganizowano za to trzydniowy „Online New Wine Festival”.

Rok 2021 był próbą powrotu do normalności. Na festiwalu pojawiło się 150. producentów, w tym około 100. małych, rodzinnych wytwórni, które pogrupowano regionami (zaprezentowały się takie regiony jak: Kachetia, Kartli, Imeretia, Guria, Samegrelo, Racha-Lechkhumi, Adżaria, Samcche-Javakheti). Przy stolikach, namiotach wystawienniczych prezentowali się więksi i mniejsi producenci wina. Była to znakomita okazja, by poznać nowych wytwórców, których w różnych miejscach kraju w ostatnich latach znacznie przybyło. Była to czysta przyjemność poznawać nowych ludzi, nowe aromaty i smaki setek prezentowanych win – głównie z rocznika 2020, odkrywać nieznane wcześniej odmiany winorośli – tych wszak w Gruzji nie brakuje. Wspomnijmy te częściej jak i rzadziej pojawiające się: rkatsiteli, saperavi, otskhanuri sapere, kisi, chikhvi, chinuri, kakhuri mtsvane, shavkapito, orbeluri ojaleshi, alexandrouli, mujuretuli, tsitska, tsolikouri, krakhuna, tetra, chkhaveri, dzelshavi, skhilatubani, kundza, khidistauri, kakhuri mtsvivani. Długo by wyliczać.