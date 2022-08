Tankujesz? Oszczędzasz!

Reklama

Akcja „Tankuj korzyści z Shell” to odpowiedź na potrzeby kierowców i aktualną sytuację rynkową. W ramach promocji obecni i nowi klienci, w ramach programu lojalnościowego Shell ClubSmart, otrzymają 30 groszy rabatu za każdy litr paliwa Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel. Nie obowiązują tu żadne limity na liczbę czy częstotliwość tankowań, a jednorazowo można otrzymać rabat za zakup maksymalnie 50 litrów paliwa. Promocja potrwa do 31 sierpnia 2022 r.

Kto może skorzystać z oferty?

Z promocji mogą skorzystać wszyscy zarejestrowani użytkownicy programu lojalnościowego Shell ClubSmart, którzy przy płatności za paliwo zeskanują aplikację lub plastikową kartę Shell ClubSmart. Rabat jest naliczany automatycznie od ceny regularnej danego paliwa, obowiązującej na danej stacji Shell. A jak dołączyć do Shell ClubSmart? To proste! Wystarczy pobrać aplikację z Google Play lub App Store, wypełnić prosty formularz rejestracyjny i dodać do aplikacji swoją plastikową kartę Shell ClubSmart lub wygenerować wirtualną kartę lojalnościową.

Reklama

Jak to wygląda w praktyce?

Na popularnej latem trasie Łódź-Zakopane kierowca będzie potrzebował średnio około 25,5 litrów paliwa. Korzystając z opisywanej promocji, zaoszczędzi na nim 7,65 zł. To nie wszystko! Za sam fakt dołączenia do klubu Shell ClubSmart kierowca otrzyma 250 punktów, które wymieni np. na aromatyczne espresso w Shell Café. A to daje łącznie już kilkanaście złotych oszczędności podczas podróży! Niemal każdy zakup na stacji jest nagradzany punktami, a zatem częste korzystanie z oferty Shell to więcej zebranych punktów i rabatów! Punktami można nie tylko płacić na stacjach Shell, ale też wymienić je na e-bony na zakupy np. w Biedronce, EURO RTV AGD czy na Allegro.

Wiele i jeszcze więcej

Rabat 30 groszy na litrze paliwa to nie wszystko! We wtorki i czwartki kierowcy mogą kupić paliwa premium Shell V-Power w cenie paliw podstawowych. W czasie podróży dodatkową wartością dla kierowców, jak i pasażerów będzie bogata oferta kawiarniano-gastronomiczna Shell Café. Dla lojalnych klientów pyszne przekąski są dostępne w atrakcyjnych cenach. Obecnie za kawę z ciastkiem można zapłacić 5 zł taniej. Otrzymać można także 5 zł zniżki na wybrane zestawy Shell Café, składające się z np. kajzerki lub panini z kawą lub świeżym sokiem. W sam raz do zjedzenia w trasie! A co jeśli podróżujemy z przyjaciółmi lub rodziną? Korzyści są jeszcze większe!

*Badanie „Wyjazdy turystyczne Polaków w 2021 roku i plany na rok 2022” zrealizowano w dniach od 3 do 13 stycznia 2022 roku na próbie liczącej 1135 osób (w tym: 46,4% metodą CAPI, 33,1% – CATI i 20,4% – CAWI).