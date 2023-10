W ostatnich dniach w Polsce nastąpiła gwałtowna zmiana pogody. Jeszcze kilka dni temu w dużej części kraju było upalnie, teraz w wielu miejscach temperatura nie przekracza 10 stopni.

Reklama

W Tatrach natomiast w niedzielę po południu termometry pokazały 3 stopnie poniżej zera, a na Kasprowym Wierchu spadł pierwszy śnieg.

Nagła zmiana pogody dla wielu turystów była zaskoczeniem.

Pierwszy śnieg w Beskidach. Warunki turystyczne są trudne

Poprószyło w Beskidach, ale nie na tyle, żeby mówić już o jakiejkolwiek pokrywie. Śnieg na przemian z deszczem padał na Pilsku, Babiej Górze, Rysiance. Na szlakach warunki są trudne. Temperatura wynosiła rano 1 stopień. Zachmurzenie było pełne. Widoczność ograniczona – podali goprowcy.

Reklama

Turyści, którzy wybiorą się na szlak, muszą się odpowiednio przygotować. Należy mieć przy sobie nieprzemakalną kurtkę i ciepłą odzież. Szczególnie ważne jest obuwie. Niezbędny jest zapas płynów; przy aktualnej temperaturze najlepiej, by było to coś ciepłego. Turyści powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank. Na smartfonach warto zainstalować aplikacje z prognozami pogody i radarami burzowymi.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

Czy śnieg na górskich szczytach się utrzyma?

Ochłodzenie, które jest konsekwencją obecności arktycznej masy powietrza, będzie utrzymywać się jeszcze przez najbliższe dni. Nocami możliwe są wręcz przymrozki. Później znów zrobi się cieplej - będą miejsca, w których możliwe jest ponad 20 stopni Celsjusza. Oznacza to, że fani zimy - nawet tej wyłącznie w górach - będą musieli jeszcze poczekać.

Jak informuje IMiGW Europa Zachodnia i Południowa jest pod wpływem rozległego wyżu, a na wschodzie kontynentu pogodę kształtuje niż znad zachodniej Rosji. Nad Polską przeważa klin wyżu, jedynie na zachodzie i południowym zachodzie Polski zaznacza się płytka zatoka z frontem atmosferycznym. Nad przeważający obszar kraju napływa zimne powietrze arktyczne, jedynie nad krańce południowo-zachodnie Polski sięga nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.

W poniedziałek na zachodzie, południu i częściowo w centrum zachmurzenie duże oraz opady deszczu. Wysokość opadów na południu do 15 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a słaby przelotny deszcz możliwy lokalnie, głównie na krańcach północnych. W szczytowych partiach Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura maksymalna od 8 st.C na południu, miejscami w centrum i na Pomorzu do 13 st.C na południowym zachodzie; chłodniej w obszarach podgórskich od 4 st.C do 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, z przewagą południowego. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach w Sudetach do 100 km/h, w Tatrach do 90 km/h.

Reklama

W nocy na północy, wschodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na krańcach północnych możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże i miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 0 st.C na wschodzie, około 2 st.C miejscami na Pomorzu oraz w centrum (tu przy gruncie spadek temperatury do około -2 st.C), do 7 st.C na zachodzie; miejscami w obszarach podgórskich Karpat około -1 st.C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, na wschodzie i południu z kierunków wschodnich, nad pozostałą częścią Polski z południa. Wysoko w górach wiatr okresami dość silny, w porywach do 90 km/h.

We wtorek w centrum i na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na krańcach południowych i północnych kraju możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 st.C na południowym wschodzie i na Podhalu, około 12 st.C w centrum, do 15 st.C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni.