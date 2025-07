Turcja od lat znajduje się w czołówce krajów, które Polacy wybierają najchętniej na wakacyjny wyjazd. Kraj kusi słońcem, pięknymi plażami i przystępnymi cenami. Jednak jak pokazuje ten przypadek, nie każdy wymarzony urlop kończy się dobrze.

Koszmar Polki na wakacjach w Turcji. Brudne ręczniki i robaki w łazienkach

"Fakt" opisał historię polskiej turystyki, która w mediach społecznościowych podzieliła się zdjęciami, pokazując fatalne warunki w hotelu.

Na fotografiach widać brudne ręczniki, zaniedbane pokoje i robactwo w łazienkach. "Hotel brudny, brakuje wszystkiego, od papieru toaletowego po czyste ręczniki. Robaki chodzą wszędzie. Mrówki atakują nawet leżaki" – relacjonuje Polka.

To jednak nie koniec nieprzyjemnych niespodzianek. Jak podkreśliła, w hotelu brakowało światła w toaletach, a bar przy basenie dla dzieci pozostawał zamknięty w ciągu dnia. "Nawet napić się wody nie ma jak. Zero pomocy od obsługi. Hotel odmawia nawet przygotowania jajecznicy bez mleka!" – dodaje w swoim wpisie.

Polka ostrzega przed hotelem w Turcji i pokazuje zdjęcia. Biuro podróży odpowiada

Pod postem pojawiły się dziesiątki komentarzy od innych internautów. Wielu z nich zwraca uwagę, jak ważne jest sprawdzanie opinii o obiektach noclegowych przed dokonaniem rezerwacji, najlepiej na niezależnych stronach (np. Google Maps).

"Fakt" skontaktował się z biurem podróży oferującym pobyt w opisanym przez turystkę hotelu. "Nie możemy jednoznacznie odnieść się do tej sprawy, ponieważ post został opublikowany z anonimowego konta, co uniemożliwia nam jego weryfikację. Z opisu sytuacji wnioskujemy jednak, że może dotyczyć naszej Klientki, która podczas pobytu w hotelu na Riwierze Tureckiej zgłosiła naszym rezydentom zastrzeżenia co do jakości usług.

Niestety, w trakcie rozmów Klientka zachowywała się w sposób, który obsługa hotelu uznała za arogancki i agresywny, w związku z czym hotel poprosił nas o zakończenie świadczenia usługi hotelowej. W trosce o komfort i bezpieczeństwo Klientki zaproponowaliśmy bezpłatne przeniesienie do innego, pięciogwiazdkowego hotelu w tej samej lokalizacji, gdzie mogła ona kontynuować swój urlop.

Zapewniamy, że wszystkie uwagi naszych Klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze dokładamy starań, aby jak najszybciej reagować na sygnalizowane problemy i znaleźć rozwiązania, które pozwolą w pełni cieszyć się wypoczynkiem" – poinformował zespół prasowy biura podróży Exim Tours.