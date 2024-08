Majestatyczny Pepsi Hyperion, jeden z najbardziej spektakularnych rollercoasterów w Europie, od lat cieszy się ogromnym uznaniem Gości Energylandii. Światowy gigant, będący sponsorem tytularnym tej imponującej atrakcji, przez lata umacniał swoje partnerstwo z Parkiem w Zatorze. Tym razem, podczas Magic Night & Beach Party, to nie ta słynna kolejka górska, lecz cały szereg wyjątkowych wydarzeń i atrakcji sponsorowanych przez Pepsi może stać się największym magnesem przyciągającym Gości…

Reklama

Jednym z głównych punktów programu będzie koncert Kinniego Zimmera, ambasadora Pepsi. Artysta, znany ze swoich energetycznych występów, z pewnością rozgrzeje publiczność i sprawi, że Park rozbłyśnie jeszcze jaśniej. Na barze dostępne będą kolorowe koktajle oparte na Pepsi Electric Blue. Ten limitowany napój z pewnością będzie doskonałym orzeźwieniem w letni wieczór.

Influencerzy, gadżety i instagramowy spot od Pepsi

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zdobyć gadżety niespodzianki od Pepsi. Dodatkowo, będzie możliwość zrobienia sobie fluorescencyjnego tatuażu, który świeci w nocnym świetle Parku. A to nie wszystko! Na miejscu będzie można spotkać swoich ulubionych idoli, znanych z Social Mediów , którzy dodatkowo rozgrzeją atmosferę i zachęcą do wspólnej zabawy. Specjalnie przygotowana ścianka do robienia zdjęć, w postaci huśtawki Pepsi Electric Blue umożliwi Gościom utrwalanie niezapomnianych chwil.

Czym jest Pepsi Electric Blue? To limitowany produkt marki, który zachwyca swoim niebieskim kolorem i orzeźwiającym, cytrusowym smakiem. Idealnie wpisuje się w letni klimat, będąc propozycją dla tych, którzy szukają nowych, ekscytujących doznań smakowych. Najlepiej smakuje schłodzony.

Magic Night & Beach Party – impreza, której nie można przegapić

Reklama

Przypominamy, że Magic Night & Beach Party cechuje 13 godzin nieustannej zabawy w Energylandii, która rozpocznie się o 10:00 i potrwa do 23:00. Park rozbłyśnie milionami świateł, a jego atrakcje będą dostępne aż do późnych godzin. Specjalna iluminacja rollercoasterów, karuzel i innych atrakcji, w połączeniu z muzyką i animacjami, stworzy iście imprezowy i wakacyjny klimat!

Wieczorem baseny zamienią się w parkiet taneczny, a Kinny Zimmer oraz DJ-e na scenie zadbają o gorące rytmy lata. Nie zabraknie także niespodzianek i dodatkowych atrakcji, które sprawią, że ten wieczór na długo pozostanie w pamięci uczestników. Magic Night & Beach Party to doskonała okazja, by razem z Pepsi i Energylandią przeżyć wyjątkowe chwile jeszcze bardziej obficie! Do zobaczenia 10 sierpnia!