Energylandia daje dodatkowy bilet! Jak skorzystać z promocji?

Jak zdobyć dodatkową wejściówkę?! To bardzo proste! Wystarczy odwiedzić stronę internetową Energylandii, dodać do koszyka cztery bilety (jednodniowe, dwudniowe lub trzydniowe), a czwarty, najtańszy z nich automatycznie stanie się darmowy. Zakupione w ten sposób bilety będą ważne od 2 września 2024 roku aż do 2 lutego 2025 roku, co daje mnóstwo czasu na zaplanowanie idealnej wizyty. Warto zaznaczyć, że promocja obejmuje również specjalne odsłony, wśród których możemy wyróżnić choćby Złotą Polską Jesień i Oktoberfest, które trwać będą od 15 września do 6 października, budzące grozę Halloween Time, czy mrożne Winter Kingdom!

133 powody, by odwiedzić Energylandię

Energylandia to miejsce, które nigdy nie przestaje zaskakiwać. Nawet ci, którzy byli w nim stosunkowo niedawno, będą ponownie zaskoczeni. Park oferuje już bowiem 133 różnorodne atrakcje rozmieszczone w siedmiu strefach tematycznych, które zadowolą zarówno fanów ekstremalnych rollercoasterów, jak

i rodziny z dziećmi szukające spokojniejszych rozrywek. W tym roku Energylandia poszerzyła swoją ofertę o bajkową krainę Sweet Valley – nową strefę tematyczną, która przenosi odwiedzających do świata słodkich marzeń. Odwiedzający mogą tu cieszyć się kolorowymi karuzelami, urokliwymi alejkami

i mnóstwem atrakcji idealnych dla najmłodszych.

Doskonałym powodem do odwiedzenia Parku będzie również Złota Polska Jesień, która w pełni rozkwitnie już początkiem września! To magiczny czas, gdy Energylandia nabiera wyjątkowego uroku, mieniąc się w złotych barwach jesieni. Odkryjecie pełnię atrakcji w otoczeniu przepięknych jesiennych krajobrazów. To idealny moment na wspólne chwile z rodziną i przyjaciółmi, a także na zasmakowanie wyjątkowej atmosfery, która czeka na Was tylko o tej porze roku.

Powakacyjny czas w Energylandii, to także okazja do odkrycia nowych spektakli i pokazów artystycznych. Profesjonalnie przygotowane show dostarczą rozrywki na najwyższym poziomie, a liczne punkty gastronomiczne zadbają o to, by nikt nie opuścił Parku głodny.

Są również tacy, którzy najedli się tutaj głównie strachu; choćby w jednym z dodatkowych domów strachu przygotowywanych specjalnie na Halloween, które w tym sezonie rozpocznie się 9 października i potrwa do 27 października.

Energylandia – idealne miejsce na rodzinne wakacje

Nie przegapcie okazji, by w pełni wykorzystać końcówkę lata i wziąć udział w tej wyjątkowej promocji! Energylandia to miejsce, które łączy w sobie różnorodność atrakcji z wyjątkowymi ofertami, czyniąc je doskonałym wyborem na rodzinne wyjścia. Pamiętajcie, że bilety zakupione w ramach promocji będą ważne aż do 2 lutego 2025 roku, co daje Wam mnóstwo możliwości na odwiedzenie Parku w dogodnym dla Was terminie. Zapraszamy do Energylandii – miejsca, gdzie spełniają się dziecięce marzenia!