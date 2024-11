Wrześniowa powódź, która dotknęła Dolny Śląsk, była dla wielu miejscowości dużym ciosem. Jednak dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz wsparciu samorządów region szybko powrócił do pełnej funkcjonalności i jest gotowy, aby powitać turystów.

Gorąco zachęcam: odwiedzajcie te regiony

Górny i Dolny Śląsk, Lubuskie oraz Opolszczyzna to wyjątkowe regiony na turystycznej mapie Polski. Zachwycają pięknem wspaniałej, dzikiej przyrody, ciekawymi atrakcjami i posiadają świetnie przygotowaną infrastrukturę dla turystów indywidualnych, biznesowych oraz wycieczek szkolnych. Ostatnia powódź i chaos informacyjny z nią związany spowodowały, że turystyka na tych terenach została bardzo mocno ograniczona. Niejednokrotnie turyści odwoływali rezerwacje w miejscach, które nie zostały w żaden sposób poszkodowane i w dalszym ciągu są gotowe na przyjęcie gości. Te tereny z kolei, które zostały poszkodowane, dzięki determinacji i zaangażowaniu lokalnych społeczności w szybkim tempie wracają do funkcjonowania. Dlatego gorąco zachęcam do odwiedzania tych regionów, ponieważ jest to realna i wielka pomoc dla ich mieszkańców.

Zapraszamy do odkrycia niezwykłych krajobrazów, unikalnych atrakcji i ciepła gościnności Dolnego Śląska – miejsca, które łączy w sobie historię, przyrodę i kulturę w sposób, jakiego nie znajdziemy w innych miejscach.

Jak podkreśla prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Adam Zawada, Dolny Śląsk po ostatniej powodzi powraca do pełni życia i jest gotowy na przyjęcie turystów. Jak podkreśla, region, który wykazał się niezwykłą determinacją w odbudowie, już teraz zaprasza do odwiedzenia swoich licznych atrakcji – od malowniczych gór, przez uzdrowiska, po zabytkowe miasta.

– Dolny Śląsk jest piękny przez cały rok i zawsze czeka z otwartymi ramionami na wszystkich, którzy chcą odkrywać jego unikalne piękno i historię – mówi Adam Zawada.

Już w ciągu kilkunastu dni po powodzi przywrócono funkcjonalność dolnośląskich szlaków turystycznych, hoteli, restauracji oraz atrakcji przyrodniczych i kulturowych. Każdy odwiedzający może mieć pewność, że region jest w pełni bezpieczny i gotowy na nowe wyzwania. Jesień, która wkroczyła z całym swoim urokiem, nadaje mu wyjątkowego charakteru. Dolny Śląsk powoli przygotowuje się również na zimowe szaleństwo w górach, gdzie ośrodki narciarskie czekają na pierwszy śnieg.

Jesień na Dolnym Śląsku to czas, kiedy region ukazuje swoje najpiękniejsze barwy. Karkonosze, Góry Stołowe czy Góry Sowie oferują spektakularne widoki i wspaniałe warunki do pieszych wędrówek oraz wypoczynku na łonie natury. Turyści mogą odwiedzić popularne szlaki, takie jak Droga Stu Zakrętów w Górach Stołowych czy szlak prowadzący na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy, który cieszy się popularnością latem, jesienią czy zimą.

Dolny Śląsk to nie tylko przyroda. Szlaki tematyczne, takie jak Szlak Zamków i Pałaców czy Szlak Tajemniczych Podziemi, przyciągają zarówno miłośników historii, jak i poszukiwaczy przygód.

– Dolny Śląsk to region niezłomny – po trudnych chwilach jeszcze bardziej otwiera się na turystów, oferując im niezapomniane przeżycia i autentyczne piękno natury oraz dziedzictwa kulturowego. Serdecznie zapraszamy, aby na własne oczy przekonać się, jak ten region ma wiele do zaoferowania – zachęca Magdalena Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, przewodnicząca Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Dolny Śląsk jest także centrum wydarzeń kulturalnych. Wrocław, będący stolicą regionu, zaprasza na liczne festiwale i wystawy, a jego zabytkowy rynek, Ostrów Tumski i malownicze mosty tworzą niepowtarzalny klimat miasta. Do końca roku w wielu miejscowościach Dolnego Śląska odbywają się liczne imprezy artystyczne – od festiwali filmowych, po koncerty muzyki klasycznej, wystawy sztuki współczesnej i tradycyjne jarmarki świąteczne.

Odwiedzając Wrocław, warto poświęcić chwilę na spacer po Ostrowie Tumskim – najstarszej części miasta, która skrywa wiele średniowiecznych zabytków. Dla miłośników sztuki z kolei nie lada gratką będzie Panorama Racławicka – słynne dzieło przedstawiające bitwę pod Racławicami.

Dolny Śląsk od dawna słynie z uzdrowisk, które przyciągają gości pragnących odpoczynku i regeneracji. Oferują one szeroką gamę zabiegów i terapii opartych na naturalnych zasobach mineralnych, a także piękne parki i ścieżki spacerowe. To idealne miejsca dla każdego, kto poszukuje harmonii ciała i ducha. Miejscowości uzdrowiskowe, mimo trudnych chwil, nie straciły swojej urody ani wyjątkowego klimatu.

Podróżując po regionie, nie sposób nie skosztować lokalnych przysmaków, które łączą w sobie tradycje polskie, czeskie i niemieckie. Restauracje i karczmy w całym regionie serwują pyszne dania, nie brakuje też wyrobów rzemieślniczych – piw i win z lokalnych winnic oraz browarów, które cieszą się coraz większą popularnością wśród smakoszy.

Niezależnie więc od tego, czy jesteśmy miłośnikami pieszych wędrówek, rowerowych eskapad, odkrywania historii czy relaksu w uzdrowiskach, Dolny Śląsk jest przygotowany, aby spełnić oczekiwania.

Gdzie szukać informacji Więcej informacji o atrakcjach turystycznych i najnowszych wydarzeniach można znaleźć na stronie internetowej dolnyslask.travel.









Czytaj więcej w dodatku DGP | #WspieramPodróżując