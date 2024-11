Województwo opolskie to nie tylko piękne krajobrazy i zabytki, lecz także duch tradycji oraz gościnność mieszkańców. Opolskie udowadnia, że wielkość nie tkwi w rozmiarze, ale w sercu – a serce Opolszczyzny bije mocno, zapraszając do odkrycia jego piękna i tajemnic.

Chociaż niedawno region zmierzył się z wyzwaniem, które wystawiło na próbę nie tylko infrastrukturę, lecz także ducha lokalnej społeczności, dzisiaj z radością czeka na każdego.

W Opolu wszystko gra

Opole od lat znane jest jako stolica polskiej piosenki, dzięki odbywającemu się od 1963 r. Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki. Muzyce, nierozerwalnie złączonej z miastem, jest poświęcone Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Ekspozycja przedstawia historię polskiej piosenki od lat 20. XX w. aż do współczesności. Innymi ciekawymi atrakcjami związanymi z tym tematem są m.in. Trasa Festiwalowa czy Trasa Muzycznych Murali.

Warto również pamiętać, że Opole stanowi historyczną stolicę Górnego Śląska, a co za tym idzie – niemal na każdym kroku zachęca do podążania śladami przeszłości. W samym mieście na turystów czekają m.in. Zamek Górny, Wieża Piastowska, Muzeum Śląska Opolskiego czy Muzeum Wsi Opolskiej. Urozmaiceniem pobytu może być wizyta w zoo, które pozwala na spędzenie czasu z rodziną na łonie przyrody, w towarzystwie dzikich zwierząt.

Co roku, od końca listopada, opolski rynek zamienia się w świąteczną krainę za sprawą jarmarku bożonarodzeniowego. To magiczne wydarzenie wypełnia przestrzeń zapachem świeżych świerków, blaskiem kolorowych świateł, pięknie przystrojonych straganów i słynnym kołem młyńskim. W sercu zimy, pod migoczącymi lampkami, budzi się niezapomniany klimat świąt: pełen radości, ciepła i magii, który przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Region – mozaika różnorodności

Na najdalej na zachód wysuniętej części Wyżyny Śląskiej znajduje się jej najwyższy punkt – Góra św. Anny. W jej rejonie należy zwiedzić: Geopark (jeden z trzech w Polsce), sanktuarium na Górze św. Anny z kalwarią annogórską oraz czynne przez cały rok Muzeum Czynu Powstańczego. Kraina pełna jest zabytków, w tym licznych zamków i pałaców, wśród których króluje Zamek Moszna – perła Opolszczyzny. W bezpośrednim sąsiedztwie budowli jest zlokalizowana Fabryka Robotów – jedyne miejsce na mapie Polski, a nawet Europy, gdzie jeden człowiek z pasją tworzy ogromne, stalowe roboty, inspirowane filmami SF. Atrakcja została zauważona, doceniona i uznana za Cud Polski 2024 przez czytelników „National Geographic”.

Położona w zachodniej części województwa opolskiego ziemia brzeska oferuje wiele ciekawych i unikatowych zabytków oraz możliwość zwiedzenia urokliwych miejscowości o bogatej historii.

W samym Brzegu dumnie prezentuje się Śląski Wawel z wyjątkowym dziedzińcem arkadowym, a w Małujowicach można odnaleźć prawdziwą perełkę malarstwa średniowiecznego – „Śląską Sykstynę”.

Częścią śląskiego dziedzictwa są również dwa wyjątkowe obiekty muzealne: Muzeum Porcelany Śląskiej oraz Muzeum Ceramiki „TUŁOWICE poKolei” – oba zlokalizowane w niewielkiej miejscowości Tułowice. Produkcja tułowickiej porcelany ma ponad 200-letnią tradycję. Już na początku XIX w. w miejscowej manufakturze tworzono ręcznie malowaną porcelanę, która trafiała na rynki całego świata. W 1910 r. fabryka zatrudniała 800 osób, a aż 80 proc. jej wyrobów eksportowano do Kanady i Stanów Zjednoczonych. W muzeach znajdują się kolekcje porcelany, które od pokoleń były ozdobą śląskich domów – od codziennych naczyń po artystycznie zdobione wyroby, stanowiące świadectwo mistrzowskiej precyzji i tradycji.

W okolicy Tułowic należy także zobaczyć Zamek Książęcy w Niemodlinie – późnorenesansową fortyfikację z elementami gotyku i baroku. To właśnie tu w 2006 r. został nakręcony film pt. „Jasminum” w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego, z kapitalną rolą Janusza Gajosa.

Z kolei wokół Kędzierzyna-Koźla napotykamy wsie o rolniczym charakterze oraz ciekawe miejscowości. W samym mieście można odkryć ślady po dawnej austriackiej Twierdzy Koźle – wystarczy zatrzymać się w Muzeum Ziemi Kozielskiej czy też Muzeum Stowarzyszenia „Blechhammer 1944”, nazywanego również Muzeum Śląskiej Bitwy o Paliwo. Ekspozycja jest poświęcona nalotom armii amerykańskiej na niemieckie fabryki benzyny syntetycznej podczas II Wojny Światowej. Oddziały muzeum znajdują się na terenie osiedla Blachownia, zarówno w odrestaurowanym schronie przeciwlotniczym Salzgitter, jak i piwnicach Domu Kultury „Lech”.

Wszystkie drogi prowadzą do (śląskiego) Rzymu

Nysa, dawna stolica biskupiego Księstwa Nyskiego, jest nazywana śląskim Rzymem. Swój przydomek zyskała dzięki pięknej zabudowie i bezcennym zabytkom, takim jak Fontanna Trytona, wzorowana na dziele Berniniego, czy kościół jezuicki inspirowany rzymską świątynią Il Gesù. Dla turystów odkrywających atrakcje miasta przygotowano liczne szlaki turystyczne (miejskie, forteczne, kopernikowskie czy Nyską Drogę św. Jakuba), które krzyżują się w historycznym centrum i pozwalają się zachwycić bazyliką św. Jakuba i św. Agnieszki. Zlokalizowana wewnątrz kościoła trójpoziomowa galeria wystawiennicza, Skarbiec św. Jakuba, prezentuje bogatą kolekcję nyskiego złotnictwa.

Położony w niedalekiej odległości Paczków, nazywany polskim Carcassonne, zachwyca średniowiecznymi murami obronnymi o długości 1,2 km, 19 basztami oraz 3 wieżami bramnymi. Miejsce to, uhonorowane statusem Pomnika Historii RP, oferuje możliwość zanurzenia się w wyjątkowym klimacie. Dominującym obiektem miasta jest kościół pw. św. Jana Ewangelisty, częściowo przekształcony w obiekt obronny w XVI w. Turyści mają również możliwość zapoznania się z nowoczesną ofertą Muzeum Gazownictwa, Metamuzeum Motoryzacji i zlokalizowaną tuż obok ofertą Winnicy HOPLE Poraj Paczków.

Gmina Głuchołazy, z urokliwymi miejscowościami i zapleczem rekreacyjnym, jest prawdziwą perłą regionu, oferującą szlaki piesze i rowerowe, które zachwycają pięknem jesiennego krajobrazu. To idealne miejsce dla tych, którzy szukają zarówno aktywnego wypoczynku, jak i chwili wytchnienia w otoczeniu natury.

Z kolei miejscowości położone u podnóża Gór Opawskich przyciągają coraz więcej turystów dzięki zapierającym dech pejzażom, czystemu powietrzu i licznym zabytkom architektury, tworząc swoiste centrum turystyczno-rekreacyjne południowej Opolszczyzny. Od wieków szlaki wiodą wędrowców do Jarnołtówka, Pokrzywnej i Podlesia, a stamtąd na Biskupią Kopę – najwyższy polski szczyt Gór Opawskich. Co ważne, wszystkie szlaki w masywie Biskupiej Kopy są otwarte i czekają na turystów!

Opolski Bifyj, czyli przez żołądek do serca

Województwo opolskie to kulinarne wpływy różnych kultur, wzajemnie się przenikające smaki i tradycje. Do miłośników lokalnych specjałów jest adresowany Szlak Kulinarny Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”, zrzeszający 18 certyfikowanych restauracji i cukiernię. Lokale promują tradycyjną kuchnię Śląska Opolskiego. Zarówno strona internetowa https://www.opolskibifyj.com/, jak i powiązane z tematem profile w mediach społecznościowych, pomagają w znalezieniu najpyszniejszych dań na kulinarnej mapie regionu. Każdy musi spróbować rosołu z nudlami, opolskiej rolady wołowej, a do kawy – niezastąpionego kołocza śląskiego! Gwarancją wysokiego poziomu kulinarnego dań jest certyfikat przyznany przez Polską Organizację Turystyczną. Szlak Kulinarny został bowiem uznany za Najlepszy Produkt Turystyczny 2022. Warto również zwrócić uwagę na prężnie rozwijającą się enoturystykę w regionie, wizyta w województwie opolskim to doskonała okazja, by odbyć podróż po krainie wina. Dom Charbielin, zlokalizowany u podnóża Biskupiej Kopy, to jeden z największych producentów wina w Polsce. Winnica oferuje całoroczną rozbudowaną ofertę enoturystyczną – ścieżkę edukacyjną, zwiedzanie winiarni oraz degustację wina.

3 × R – rekreacja, relaks, regeneracja: zaplanuj przyjazd już dzisiaj Boże Narodzenie, Wielkanoc, wakacje? Opolskie zaprasza o każdej porze roku. Warto dać się oczarować magii regionu – od niedawna jest to prostsze niż kiedykolwiek. Wszystko dzięki stronie internetowej Visitopolskie.pl i aplikacji VisitOpolskie. Aplikacja jest dostępna w języku polskim, czeskim i angielskim, gwarantuje pełne zanurzenie w miejscowej atmosferze, prezentując najważniejsze obiekty z regionu wraz z obszernymi opisami, ze zdjęciami oraz z precyzyjną lokalizacją na mapie









Czytaj więcej w dodatku DGP | #WspieramPodróżując