Śląskie to najbardziej zaskakujący region w Polsce. Jego wyjątkowa energia powstaje z geograficznej i historycznej odmienności poszczególnych części województwa: zurbanizowanej metropolitarnej oraz zielonych krain, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidów, Śląska Cieszyńskiego i Krainy Górnej Odry

Warto poznać wszystkie oblicza Śląskiego i dać się pozytywnie zaskoczyć.

Sercem regionu jest nowoczesna i tętniąca życiem Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, zachwycająca wyjątkową architekturą, łączącą historię z nowoczesnością. To serce Śląskiego, z którego arterie prowadzą do wszystkich unikalnych i barwnych zakątków województwa, zachwycających wyjątkowymi krajobrazami i regionalnymi tradycjami pielęgnowanymi przez pokolenia.

Na północy regionu leży Jura Krakowsko-Częstochowska, jeden z najpiękniejszych krajobrazowo i najpopularniejszych turystycznie obszarów w Polsce, mekka wspinaczy i speleologów. To kraina, gdzie miłośnicy wycieczek rowerowych, wspinaczki i spływów kajakowych mogą oddawać się swoim pasjom w otoczeniu średniowiecznych zamków, warowni i strażnic na jednym z najpiękniejszych szlaków turystycznych w Polsce, Szlaku Orlich Gniazd. Tworzy go łącznie kilkanaście średniowiecznych warowni, z których największe wrażenie robią: Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, Zamek Pilcza w Smoleniu, zamek w Olsztynie oraz bliźniacze zamki Mirów i Bobolice, ale na Szlaku Orlich Gniazd znajdują się również ruiny rycerskich strażnic, a nawet rekonstrukcja drewnianego grodu (Birów).

W Beskidach i na Śląsku Cieszyńskim pasjonaci kultury odkryją skarby wielowiekowej historii i góralskich tradycji, z dumą pielęgnowanych przez mieszkańców tych rejonów. Dziedzictwo kulturowe wraca tu do łask i dla wielu osób jest równie ważnym powodem do przyjazdu jak same góry. Na aktywnych turystów czekają szlaki piesze i rowerowe oraz zapierające dech w piersiach widoki, a zimą dobrze przygotowane trasy narciarskie. Gęsta sieć schronisk, jak również dobrze oznakowane trasy o różnym stopniu trudności sprawiają, że każdy może wędrować, a wspaniałe górskie widoki na długo zostają w pamięci. Beskidy to również dynamicznie rozwijające się miasta, przyciągające zabytkami i wydarzeniami kulturalnymi.

Kraina Górnej Odry zaprasza na kajakowe eskapady, tradycyjną kuchnię regionalną i rowerowe wycieczki wzdłuż meandrów rzeki, pomiędzy pałacami, zamkami oraz unikatowymi przyrodniczo zakątkami. Tu w krajobrazie dominują wiekowe leśne ostępy, będące pozostałością po dawnej Puszczy Śląskiej, wspaniałe rzeki i stawy założone przed wiekami przez cystersów. Ukształtowany dzięki ich działalności krajobraz został objęty ochroną w postaci Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

– Do Śląskiego warto przyjechać o każdej porze roku. Szczególnie zachęcamy do poznawania naszego województwa dzięki szlakom tematycznym. Jednym z nich jest Szlak Zabytków Techniki, który jest jedną z najbardziej interesujących europejskich tras turystyki industrialnej – zachęca Agnieszka Sikorska, dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Szlak Zabytków Techniki zabiera turystę w prawdziwą podróż w czasie: pozwala z bliska przyjrzeć się pracy górnika, skosztować świeżo warzonego piwa oraz przepłynąć łodzią labirynt podziemnych korytarzy górniczej sztolni. Podążając z kolei Szlakiem Kulinarnym Śląskie Smaki, odkrywamy bogactwo jednej z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych kuchni regionalnych w Polsce.

– Dzięki swojej różnorodności Śląskie jest regionem, który można poznawać na wiele sposobów, za każdym razem będąc zaskakiwanym nowymi, energetycznymi wrażeniami. Jakże może być inaczej w Śląskim?– regionie z pozytywną energią – podsumowuje Agnieszka Sikorska.









Czytaj więcej w dodatku DGP | #WspieramPodróżując