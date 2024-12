Groupon – co to takiego?

Groupon to platforma sprzedażowo-marketingowa z kuponami rabatowymi i ofertami zniżkowymi na różnorodne produkty, usługi, a nawet podróże. Jej początki sięgają 2008 roku – od tamtej pory serwis zyskał dużą popularność na polskim rynku e-commerce. Początkowo umożliwiał on głównie zakupy grupowe, w ramach których konsumenci wspólnie kupowali oferty w celu uzyskania dużych zniżek. Obecnie Groupon Polska bazuje na partnerstwie z lokalnymi firmami i proponuje klientom różnorodne lokalne oferty – mimo że firma działa na wielu światowych rynkach, wyświetlane usługi są dostosowane do regionu geograficznego użytkownika. Dzięki temu kupujący mogą płacić mniej za atrakcje, zabiegi czy wejściówki do kina w swojej okolicy – bez względu na to, czy to duże miasta, czy mniejsze miejscowości. To zniżki do takich miejsc jak restauracje, termy, salony SPA, kluby fitness, kina, kręgielnie , ZOO czy parki rozrywki. Groupon jest także prawdziwą gratką dla osób, które nie boją się adrenaliny i lubią ekstremalne doświadczenia jak jazda sportowymi samochodami, skoki ze spadochronem, nurkowanie czy skoki na bungee. Dzięki takim ofertom platforma może pomóc m.in. w poszukiwaniach prezentu dla bliskiej osoby. Na stronie dostępne są takie kategorie jak:

Twoje miasto – Uroda i spa (np. zabiegi kosmetyczne, masaż czy depilacja), Czas wolny (np. atrakcje dla dzieci, zwiedzanie i wycieczki czy nocna rozrywka), Restauracje (w tym kawiarnie oraz winiarnie), Zdrowie i fitness (np. medycyna, dentysta, sport czy siłownia), Więcej (m.in. usługi osobiste czy te związane z motoryzacją, np. zniżki na korzystanie z myjni samochodowej Shell);

Hotele i podróże – obiekty w sam raz m.in. na city break, rodzinne wakacje czy weekend SPA;

Kody rabatowe – Popularne Marki i Marki na Czasie (oferujące m.in. odzież, obuwie, elektronikę czy wyposażenie do domu);

Bilety – np. do kina, teatru, na koncerty czy gale operowe;

Top oferty – np. bony zniżkowe do sklepów, kursy internetowe czy najbardziej przystępne cenowo oferty wyjazdów lub rozrywki.

Za pośrednictwem strony lub aplikacji za wszystkie tego typu oferty można zapłacić nawet kilkadziesiąt procent mniej w porównaniu ze standardową ceną. Co więcej, Groupon oferuje też zniżki na noclegi w hotelach i domkach w urokliwych miejscach Polski – a to sprawia, że za wymarzone wakacje lub weekendowy wypad ze znajomymi można zapłacić nawet połowę ceny. Wśród dostępnych ofert nie brakuje ponadto usług online (np. kursów w formie elektronicznej) oraz produktów fizycznych (np. fotoksiążek). Taka różnorodność pozwala klientom na realizację kolejnych mniejszych i większych marzeń czy wyjazdowych planów przy jednoczesnej oszczędności kosztów.

Rejestracja na Groupon

Założenie konta na Groupon zajmuje zaledwie kilka minut. Aby móc korzystać z różnorodnych zniżek do miejsc w swojej okolicy, wystarczy podać podczas rejestracji adres e-mail oraz imię i nazwisko i ustalić hasło do swojego konta. W formularzu rejestracyjnym należy również wskazać dane adresowe – dzięki temu na stronie głównej będą wyświetlane oferty z okolicy.

Jak przeglądać oferty na Groupon?

Mimo tysięcy usług i produktów do wyboru ich przeglądanie na stronie lub w aplikacji jest wyjątkowo łatwe i wygodne. To wszystko zasługa intuicyjnego paska wyszukiwania oraz filtrów, przy użyciu których można z łatwością odnaleźć propozycje z okolicy i z konkretnej kategorii. Wystarczy zatem, że wybierzesz swoją lokalizację i interesujący Cię rodzaj usług bądź produktów, a następnie klikniesz lupkę. Możesz też samodzielnie wpisać, czego szukasz – np. „masaż klasyczny”, „off-road” czy „kolacja dla dwojga”, a w wynikach wyszukiwania wyświetlą się najbardziej zbliżone oferty. Kiedy już zobaczysz na ekranie wszystkie dostępne propozycje, możesz posortować je według ceny, odległości od wybranego miasta lub oceny użytkowników.

Jak kupować na Groupon?

W celu zakupienia usługi lub produktu za pośrednictwem Groupon musisz:

wybrać spośród dostępnych ofert tę, która Cię interesuje;

w niektórych przypadkach określić również wariant (np. liczbę godzin przy zakupie wejściówki do aquaparku)/miejsce realizacji usługi (m.in. w przypadku sieci kin) itp.;

zapoznać się z warunkami i szczegółami zawartymi w opisie danej oferty;

kliknąć „Kup”;

zalogować lub zarejestrować się w serwisie bądź kontynuować jako gość;

wybrać metodę płatności i opłacić zakup usługi lub produktu – np. wykonując przelew internetowy lub podpinając kartę, z której zostaną pobrane środki;

potwierdzić zakup.

Po dokonaniu płatności kupon trafia od razu na skrzynkę e-mail. Aby skorzystać z danej usługi, np. w salonie fryzjerskim czy na torze kartingowym, wystarczy otworzyć go w telefonie i pokazać pracownikowi. Jeśli zechcesz zakupić ofertę z Groupon na prezent, możesz zlecić wysyłkę na adres mailowy bliskiej osoby – w ten sposób zrobisz jej jeszcze większą niespodziankę.

Realizacja kuponów z Groupon

Realizacja bonów z Groupon może odbywać się na kilka sposobów. Niektóre z nich są realizowane online, inne – bezpośrednio w sklepie internetowym, hotelu, parku wodnym czy kasie kina. Podczas zakupu wejściówki lub noclegu wystarczy tylko przedstawić swój kupon – zapisany w smartfonie lub wydrukowany. Niekiedy wymagana jest wcześniejsza rezerwacja usługi, np. w przypadku restauracji lub masażu w SPA. Wówczas należy poinformować o kuponie lub zniżce jeszcze podczas rezerwowania stolika bądź terminu zabiegu. Warto mieć na uwadze, że oferty Groupon często mają ograniczoną dostępność czasową – trzeba więc pamiętać o śledzeniu daty ważności bonu i jego realizacji w określonym terminie.

Oszczędzaj jeszcze więcej z Groupon

Zastanawiasz się, jak zmaksymalizować zyski dzięki Groupon i być na bieżąco z ofertami? Może pomóc Ci w tym lista aktualnych rabatów na naszej stronie. Wszystkie najatrakcyjniejsze propozycje znajdziesz tu w jednym miejscu, a dostępne u nas dodatkowe kody zniżkowe mogą jeszcze bardziej obniżyć cenę już przecenionych ofert. Dobrym krokiem okaże się także dołączenie do newslettera Groupon – będziesz wówczas otrzymywać wiadomości e-mail o najciekawszych i najbardziej przystępnych cenowo usługach oraz produktach. Możesz dołączyć również do programu lojalnościowego Groupon+, umożliwiającego zwrot gotówki za zakupy w niektórych sklepach czy lokalach gastronomicznych. Pamiętaj ponadto o tym, aby sprawdzać promocje w takich okresach jak Black Friday, Cyber Monday czy święta – to te momenty w roku, w których Groupon oferuje największe obniżki. Jeśli natomiast chcesz uzyskać dostęp do ofert specjalnych, pobierz na telefon aplikację mobilną. Przed wyborem konkretnej usługi lub produktu postaraj się również prześledzić opinie innych użytkowników, aby upewnić się, że podejmujesz najlepszą decyzję, a do tego – zawsze pamiętaj o kontrolowaniu terminów obowiązywania swoich kuponów. Jeśli tylko jest możliwość, wybieraj oferty z elastycznymi datami realizacji.

Groupon to szansa na spore oszczędności i niezapomniane przeżycia. Sprawdź, jakie oferty czekają na Ciebie aktualnie w Twojej okolicy i ruszaj spełniać marzenia, wydając na nie symboliczną kwotę.