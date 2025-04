Kiedy przysługuje odszkodowanie za lot

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004, pasażerowie mają prawo do odszkodowania w przypadku:

• Opóźnienia lotu o co najmniej 3 godziny (liczonego względem godziny przylotu),

• Odwołania lotu, o którym pasażerowie nie zostali poinformowani co najmniej 14 dni przed planowaną datą wylotu,

• Odmowy przyjęcia na pokład z powodu overbookingu (sprzedaży większej liczby biletów niż miejsc w samolocie),

• Braku zapewnienia alternatywnego transportu w rozsądnym czasie.

Istotne jest, że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli linia lotnicza wykaże, że przyczyna opóźnienia lub odwołania lotu wynikała z tzw. nadzwyczajnych okoliczności, takich jak np. skrajnie niekorzystne warunki pogodowe, zagrożenia bezpieczeństwa czy strajki niezależne od przewoźnika.

Ile odszkodowania można otrzymać

Wysokość odszkodowania ustalana jest ryczałtowo i zależy od długości trasy lotu:

• 250 euro – dla lotów do 1 500 km,

• 400 euro – dla lotów wewnątrz UE powyżej 1 500 km oraz innych lotów od 1 500 do 3 500 km,

• 600 euro – dla pozostałych lotów międzynarodowych powyżej 3 500 km.

Warto dodać, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, odszkodowanie przysługuje również w sytuacji, gdy opóźnienie miało miejsce poza granicami Unii Europejskiej, o ile lot obsługiwał europejski przewoźnik lub rozpoczynał się na terytorium państwa członkowskiego UE.

Jak dochodzić swoich praw

1. Zgromadź dokumentację – bilet, kartę pokładową, potwierdzenie rezerwacji, korespondencję z linią lotniczą.

2. Złóż reklamację u przewoźnika – najlepiej w formie pisemnej, podając datę i numer lotu oraz żądanie odszkodowania.

3. Nie przyjmuj zbyt szybko pierwszej odpowiedzi odmownej – linie często powołują się na nadzwyczajne okoliczności, które nie zawsze są zgodne z definicją prawną.

4. Skorzystaj z pomocy wyspecjalizowanej firmy – np. AirCashBack świadczącej usługi w zakresie dochodzenia roszczeń.

5. Rozważ drogę sądową – w przypadku dalszego braku wypłaty roszczenia.

Komentarz eksperta do praw pasażerów

Z naszej perspektywy jednym z największych problemów jest niska świadomość pasażerów co do ich praw. Zdarza się, że klienci rezygnują z roszczeń, sądząc, że opóźnienie było "normalne" albo że linia i tak odmówi wypłaty – tłumaczy ekspert ds. odszkodowań lotniczych z AirCashBack. Tymczasem rozporządzenie 261/2004 chroni pasażerów bardzo konkretnie, a sądy coraz częściej przychylają się do ich stanowiska. W wielu przypadkach przewoźnicy wypłacają odszkodowania dopiero po interwencji zewnętrznej.

Ekspert z AirCashBack zwraca też uwagę na częstą praktykę linii lotniczych, które powołują się na tzw. „nadzwyczajne okoliczności”, nawet jeśli w świetle przepisów takie uzasadnienie jest wątpliwe.

Widzimy sytuacje, w których linie uzasadniają opóźnienia przyczynami technicznymi, co nie powinno być kwalifikowane jako „nadzwyczajne okoliczności”. Dlatego warto skonsultować każdą sprawę, nawet jeśli początkowo pasażer otrzymał decyzję odmowną.

Warto wiedzieć

• Na złożenie reklamacji nie ma sztywnego terminu unijnego, ale w Polsce roszczenia przedawniają się po roku od daty planowanego przelotu (art. 778 k.c.).

• Przewoźnik ma 30 dni na odpowiedź na reklamację złożoną przez pasażera.

• Rekompensata należy się także, jeśli opóźnienie skutkuje przegapieniem lotu przesiadkowego – o ile cała podróż była jedną rezerwacją.

Prawo do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot jest jednym z fundamentów ochrony pasażera w Unii Europejskiej. Choć przewoźnicy często zniechęcają do dochodzenia roszczeń, odpowiednia znajomość przepisów oraz wsparcie profesjonalnych podmiotów zwiększają szanse na skuteczne odzyskanie należnych pieniędzy.