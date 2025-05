Cisza, natura i nowoczesny komfort

Suntago Village to nowoczesne osiedle domków położone wśród zieleni. Miejsce stworzone z myślą o odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Tutaj poranki zaczynają się od śpiewu ptaków, a wieczory kończą przy ognisku z przyjaciółmi. Do dyspozycji gości są m.in. sklep ze świeżymi produktami, plac zabaw, ekologiczny bus kursujący do parku wodnego, możliwość wynajęcia rowerów, a także wspólna strefa do grillowania. Obiekt jest przyjazny zwierzętom, więc nie musisz zostawiać swojego pupila w domu.

Nowością są przestronne Grand Ville – domki z kominkiem, prywatnym tarasem i wanną z hydromasażem. To idealna opcja na romantyczny wyjazd we dwoje lub luksusowy wypoczynek z bliskimi.

Marzysz o krótkim wyjeździe pełnym wrażeń? Skorzystaj z oferty city break – 2 dni w Suntago i nocleg w Suntago Village już od 299 zł za osobę. To doskonała okazja, by połączyć relaks, zabawę i komfortowy pobyt w otoczeniu natury.

Dzień pełen wrażeń pod palmami

Niemal każdy gość zatrzymujący się w Suntago Village ma jeden obowiązkowy punkt programu– wizytę w parku wodnym Suntago. I trudno się dziwić! To prawdziwa tropikalna kraina z prawdziwymi palmami, przyjemną temperaturą 32°C przez cały rok i aż trzema strefami tematycznymi. Jamango to raj dla miłośników zjeżdżalni i rodzinnej zabawy, Relax oferuje baseny termalne, witalne oraz cetrum Wellness & SPA, a Saunaria – rozbudowany świat saun z różnych zakątków świata. Dwie ostatnie są dostępne wyłącznie dla gości powyżej 16 roku życia. To miejsce, w którym każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. Z myślą o osobach poszukujących jeszcze większego komfortu, Suntago oferuje Pakiet VIP.

Okryj Pakiet VIP-spędź dzień pełen relaksu i odprężenia

Dla osób szukających czegoś wyjątkowego,Suntago wprowadziało Pakiet VIP. W cenie 685 zł za osobę, na gości czeka cały dzień pełen udogodnień spędzony w tropiklanym luksusie. W ramach pakietu otrzymasz:

• całodniowy wstęp do wszystkich stref parku,

• VIP Room na wyłączność,

• relaksujący masaż dla każdego uczestnika,

• sesja w saunie z pokazem saunamistrza,

• drugie śniadanie oraz kolacja.

To propozycja, która przenosi weekendowy wypad na zupełnie inny poziom – idealna np. na celebrację urodzin, organizację wieczoru panieńskiego lub po prostu ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu.

Chwile, które zostają na dłużej

City break w Suntago Village to nie tylko nocleg – to przemyślana baza wypadowa, z której w kilka minut możesz przenieść się do świata relaksu, zabawy i tropikalnych klimatów. Pobyt w Suntago i Suntago Village możesz z łatwością dopasować do własnych potrzeb – od spokojnego relaksu po dzień pełen luksusowych atrakcji.

Zabierz bliskich, zostaw codzienność za sobą i daj się porwać przygodzie, która zaczyna się tuż za rogiem, w sercu tropikalnego raju. Wejdź na suntago.com i zaplanuj wizytę już dziś!