Dlaczego loty się opóźniają lub są odwoływane

Opóźnienia i odwołania mogą wynikać z wielu przyczyn:

  • Problemy techniczne samolotu – awarie lub konieczność dodatkowych przeglądów.
  • Złe warunki pogodowe – silny wiatr, mgła, burze lub opady śniegu.
  • Strajki personelu lotniczego – zarówno pilotów, jak i obsługi naziemnej.
  • Decyzje linii lotniczej lub ograniczenia ruchu lotniczego – np. przeciążone lotniska lub przerwy w kontroli ruchu.

Znajomość możliwych przyczyn pomaga lepiej zrozumieć sytuację i podjąć właściwe działania.

Twoje prawa jako pasażera

W Europie obowiązuje rozporządzenie UE 261/2004, które chroni pasażerów w sytuacjach opóźnień, odwołań lotów i odmowy wejścia na pokład.

  • Odwołany lot: pasażer może domagać się pełnego zwrotu kosztu biletu lub alternatywnego lotu.
  • Opóźniony lot: w zależności od długości opóźnienia i dystansu lotu, pasażerowi przysługuje odszkodowanie oraz prawo do napojów, posiłków, a w razie konieczności – noclegu.

Kiedy można liczyć na odszkodowanie i ile można otrzymać

Odszkodowanie przysługuje pasażerom, gdy:

  • lot jest opóźniony o co najmniej 3 godziny przy przylocie,
  • lot został odwołany z winy przewoźnika (z wyłączeniem sytuacji spowodowanych złymi warunkami pogodowymi, strajkami czy siłą wyższą).

Kwoty odszkodowania zależą od długości lotu:

  • 250 euro – loty do 1500 km,
  • 400 euro – loty wewnątrz UE powyżej 1500 km lub loty między 1500 a 3500 km między państwami UE i spoza UE,
  • 600 euro – loty powyżej 3500 km między państwami UE a krajami spoza UE.

Kwoty mogą zostać zmniejszone o 50%, jeśli linia lotnicza zaoferuje alternatywny lot z przylotem w określonym czasie opóźnienia w stosunku do pierwotnego rozkładu.

Jak skutecznie działać w sytuacji kryzysowej

Linia Sieradz – Kalisz – Poznań. Spółka CPK przechodzi do opracowania projektu budowlanego
Linia Sieradz – Kalisz – Poznań. Spółka CPK przechodzi do opracowania projektu budowlanego

Zobacz również

Zachowaj spokój i dokumentuj wszystko – zapisuj godziny opóźnienia, zachowuj karty pokładowe, paragony i e-maile.

Skontaktuj się z linią lotniczą – często można uzyskać zmianę lotu lub voucher bez konieczności długiego oczekiwania w kolejce.

Znaj swoje prawa – jeśli przewoźnik odmawia rekompensaty, możesz zgłosić roszczenie do urzędu lotnictwa lub skorzystać z firm specjalizujących się w odszkodowaniach, np. AirCashBack.

Jak AirCashBack może pomóc pasażerom

AirCashBack specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń od linii lotniczych. Eksperci firmy pomagają:

  • sprawdzić, czy pasażer ma prawo do odszkodowania,
  • przygotować wszystkie niezbędne dokumenty,
  • prowadzić cały proces zgłoszenia odszkodowania w imieniu pasażera.

Zgłoszenie sprawy jest proste – wystarczy wypełnić formularz online na stronie AirCashBack i przesłać dokumenty, takie jak karty pokładowe, potwierdzenia rezerwacji czy korespondencję z przewoźnikiem. Resztą zajmują się specjaliści, od kontaktu z linią lotniczą po odzyskanie odszkodowania.

Korzyści ze zlecenia sprawy AirCashBack

  • Profesjonalna analiza sytuacji i ocena szans na odszkodowanie – eksperci dokładnie sprawdzają kwalifikację lotu do rekompensaty.
  • Kompleksowe przygotowanie i wysłanie wniosków do linii lotniczych – bez stresu i zbędnej biurokracji.
  • Minimalizacja stresu – pasażer nie musi samodzielnie prowadzić korespondencji ani monitorować postępów sprawy.
  • Maksymalizacja szans na szybkie i pełne odzyskanie należnych pieniędzy – eksperci dbają o każdy etap procesu.
  • Prowizja tylko przy sukcesie – płacisz jedynie, gdy sprawa zakończy się odzyskaniem odszkodowania.

Praktyczne wskazówki przy odwołanym lub opóźnionym locie

  • Śledź komunikaty linii lotniczych i lotnisk – powiadomienia SMS, e-maile lub aplikacje mobilne pozwalają reagować na zmiany bramek, godzin odlotu czy dostępnych lotów zastępczych.
  • Przygotuj plan B w podróży – bagaż podręczny z ubraniem na zmianę, lekami czy ładowarką pozwala przetrwać czas oczekiwania w komfortowych warunkach.
  • Sprawdź alternatywne połączenia – przy odwołanym locie warto od razu sprawdzić dostępność innych połączeń tego samego lub konkurencyjnego przewoźnika.
  • Złóż wniosek o odszkodowanie – jeśli Twój lot spełnia warunki (opóźnienie powyżej 3 godzin lub odwołanie z winy przewoźnika), złóż wniosek do przewoźnika lub skorzystaj z pomocy AirCashBack.
  • Bądź cierpliwy i uprzejmy w kontakcie z obsługą – spokojne podejście zwiększa szanse na szybszą pomoc i pozytywne rozpatrzenie roszczenia.