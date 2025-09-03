Dlaczego loty się opóźniają lub są odwoływane

Opóźnienia i odwołania mogą wynikać z wielu przyczyn:

Problemy techniczne samolotu – awarie lub konieczność dodatkowych przeglądów.

– awarie lub konieczność dodatkowych przeglądów. Złe warunki pogodowe – silny wiatr, mgła, burze lub opady śniegu.

– silny wiatr, mgła, burze lub opady śniegu. Strajki personelu lotniczego – zarówno pilotów, jak i obsługi naziemnej.

– zarówno pilotów, jak i obsługi naziemnej. Decyzje linii lotniczej lub ograniczenia ruchu lotniczego – np. przeciążone lotniska lub przerwy w kontroli ruchu.

Znajomość możliwych przyczyn pomaga lepiej zrozumieć sytuację i podjąć właściwe działania.

Twoje prawa jako pasażera

W Europie obowiązuje rozporządzenie UE 261/2004, które chroni pasażerów w sytuacjach opóźnień, odwołań lotów i odmowy wejścia na pokład.

Odwołany lot: pasażer może domagać się pełnego zwrotu kosztu biletu lub alternatywnego lotu.

Opóźniony lot: w zależności od długości opóźnienia i dystansu lotu, pasażerowi przysługuje odszkodowanie oraz prawo do napojów, posiłków, a w razie konieczności – noclegu.

Odmowa wejścia na pokład: pasażerowie mają prawo do odszkodowania oraz lotu zastępczego.

Kiedy można liczyć na odszkodowanie i ile można otrzymać

Odszkodowanie przysługuje pasażerom, gdy:

lot jest opóźniony o co najmniej 3 godziny przy przylocie,

o co najmniej 3 godziny przy przylocie, lot został odwołany z winy przewoźnika (z wyłączeniem sytuacji spowodowanych złymi warunkami pogodowymi, strajkami czy siłą wyższą).

Kwoty odszkodowania zależą od długości lotu:

250 euro – loty do 1500 km,

400 euro – loty wewnątrz UE powyżej 1500 km lub loty między 1500 a 3500 km między państwami UE i spoza UE,

600 euro – loty powyżej 3500 km między państwami UE a krajami spoza UE.

Kwoty mogą zostać zmniejszone o 50%, jeśli linia lotnicza zaoferuje alternatywny lot z przylotem w określonym czasie opóźnienia w stosunku do pierwotnego rozkładu.

Jak skutecznie działać w sytuacji kryzysowej

Zachowaj spokój i dokumentuj wszystko – zapisuj godziny opóźnienia, zachowuj karty pokładowe, paragony i e-maile.

Skontaktuj się z linią lotniczą – często można uzyskać zmianę lotu lub voucher bez konieczności długiego oczekiwania w kolejce.

Znaj swoje prawa – jeśli przewoźnik odmawia rekompensaty, możesz zgłosić roszczenie do urzędu lotnictwa lub skorzystać z firm specjalizujących się w odszkodowaniach, np. AirCashBack.

Jak AirCashBack może pomóc pasażerom

AirCashBack specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń od linii lotniczych. Eksperci firmy pomagają:

sprawdzić, czy pasażer ma prawo do odszkodowania,

przygotować wszystkie niezbędne dokumenty,

prowadzić cały proces zgłoszenia odszkodowania w imieniu pasażera.

Zgłoszenie sprawy jest proste – wystarczy wypełnić formularz online na stronie AirCashBack i przesłać dokumenty, takie jak karty pokładowe, potwierdzenia rezerwacji czy korespondencję z przewoźnikiem. Resztą zajmują się specjaliści, od kontaktu z linią lotniczą po odzyskanie odszkodowania.

Korzyści ze zlecenia sprawy AirCashBack

Profesjonalna analiza sytuacji i ocena szans na odszkodowanie – eksperci dokładnie sprawdzają kwalifikację lotu do rekompensaty.

– eksperci dokładnie sprawdzają kwalifikację lotu do rekompensaty. Kompleksowe przygotowanie i wysłanie wniosków do linii lotniczych – bez stresu i zbędnej biurokracji.

– bez stresu i zbędnej biurokracji. Minimalizacja stresu – pasażer nie musi samodzielnie prowadzić korespondencji ani monitorować postępów sprawy.

– pasażer nie musi samodzielnie prowadzić korespondencji ani monitorować postępów sprawy. Maksymalizacja szans na szybkie i pełne odzyskanie należnych pieniędzy – eksperci dbają o każdy etap procesu.

– eksperci dbają o każdy etap procesu. Prowizja tylko przy sukcesie – płacisz jedynie, gdy sprawa zakończy się odzyskaniem odszkodowania.

Praktyczne wskazówki przy odwołanym lub opóźnionym locie