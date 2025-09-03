Dlaczego loty się opóźniają lub są odwoływane
Opóźnienia i odwołania mogą wynikać z wielu przyczyn:
- Problemy techniczne samolotu – awarie lub konieczność dodatkowych przeglądów.
- Złe warunki pogodowe – silny wiatr, mgła, burze lub opady śniegu.
- Strajki personelu lotniczego – zarówno pilotów, jak i obsługi naziemnej.
- Decyzje linii lotniczej lub ograniczenia ruchu lotniczego – np. przeciążone lotniska lub przerwy w kontroli ruchu.
Znajomość możliwych przyczyn pomaga lepiej zrozumieć sytuację i podjąć właściwe działania.
Twoje prawa jako pasażera
W Europie obowiązuje rozporządzenie UE 261/2004, które chroni pasażerów w sytuacjach opóźnień, odwołań lotów i odmowy wejścia na pokład.
- Odwołany lot: pasażer może domagać się pełnego zwrotu kosztu biletu lub alternatywnego lotu.
- Opóźniony lot: w zależności od długości opóźnienia i dystansu lotu, pasażerowi przysługuje odszkodowanie oraz prawo do napojów, posiłków, a w razie konieczności – noclegu.
- Odmowa wejścia na pokład: pasażerowie mają prawo do odszkodowania oraz lotu zastępczego.
Kiedy można liczyć na odszkodowanie i ile można otrzymać
Odszkodowanie przysługuje pasażerom, gdy:
- lot jest opóźniony o co najmniej 3 godziny przy przylocie,
- lot został odwołany z winy przewoźnika (z wyłączeniem sytuacji spowodowanych złymi warunkami pogodowymi, strajkami czy siłą wyższą).
Kwoty odszkodowania zależą od długości lotu:
- 250 euro – loty do 1500 km,
- 400 euro – loty wewnątrz UE powyżej 1500 km lub loty między 1500 a 3500 km między państwami UE i spoza UE,
- 600 euro – loty powyżej 3500 km między państwami UE a krajami spoza UE.
Kwoty mogą zostać zmniejszone o 50%, jeśli linia lotnicza zaoferuje alternatywny lot z przylotem w określonym czasie opóźnienia w stosunku do pierwotnego rozkładu.
Jak skutecznie działać w sytuacji kryzysowej
Zachowaj spokój i dokumentuj wszystko – zapisuj godziny opóźnienia, zachowuj karty pokładowe, paragony i e-maile.
Skontaktuj się z linią lotniczą – często można uzyskać zmianę lotu lub voucher bez konieczności długiego oczekiwania w kolejce.
Znaj swoje prawa – jeśli przewoźnik odmawia rekompensaty, możesz zgłosić roszczenie do urzędu lotnictwa lub skorzystać z firm specjalizujących się w odszkodowaniach, np. AirCashBack.
Jak AirCashBack może pomóc pasażerom
AirCashBack specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń od linii lotniczych. Eksperci firmy pomagają:
- sprawdzić, czy pasażer ma prawo do odszkodowania,
- przygotować wszystkie niezbędne dokumenty,
- prowadzić cały proces zgłoszenia odszkodowania w imieniu pasażera.
Zgłoszenie sprawy jest proste – wystarczy wypełnić formularz online na stronie AirCashBack i przesłać dokumenty, takie jak karty pokładowe, potwierdzenia rezerwacji czy korespondencję z przewoźnikiem. Resztą zajmują się specjaliści, od kontaktu z linią lotniczą po odzyskanie odszkodowania.
Korzyści ze zlecenia sprawy AirCashBack
- Profesjonalna analiza sytuacji i ocena szans na odszkodowanie – eksperci dokładnie sprawdzają kwalifikację lotu do rekompensaty.
- Kompleksowe przygotowanie i wysłanie wniosków do linii lotniczych – bez stresu i zbędnej biurokracji.
- Minimalizacja stresu – pasażer nie musi samodzielnie prowadzić korespondencji ani monitorować postępów sprawy.
- Maksymalizacja szans na szybkie i pełne odzyskanie należnych pieniędzy – eksperci dbają o każdy etap procesu.
- Prowizja tylko przy sukcesie – płacisz jedynie, gdy sprawa zakończy się odzyskaniem odszkodowania.
Praktyczne wskazówki przy odwołanym lub opóźnionym locie
- Śledź komunikaty linii lotniczych i lotnisk – powiadomienia SMS, e-maile lub aplikacje mobilne pozwalają reagować na zmiany bramek, godzin odlotu czy dostępnych lotów zastępczych.
- Przygotuj plan B w podróży – bagaż podręczny z ubraniem na zmianę, lekami czy ładowarką pozwala przetrwać czas oczekiwania w komfortowych warunkach.
- Sprawdź alternatywne połączenia – przy odwołanym locie warto od razu sprawdzić dostępność innych połączeń tego samego lub konkurencyjnego przewoźnika.
- Złóż wniosek o odszkodowanie – jeśli Twój lot spełnia warunki (opóźnienie powyżej 3 godzin lub odwołanie z winy przewoźnika), złóż wniosek do przewoźnika lub skorzystaj z pomocy AirCashBack.
- Bądź cierpliwy i uprzejmy w kontakcie z obsługą – spokojne podejście zwiększa szanse na szybszą pomoc i pozytywne rozpatrzenie roszczenia.