O WINGS słów kilka…

WINGS to polska marka z siedzibą w województwie podlaskim, która już od ponad ośmiu lat dostarcza zadowolonym klientom trwałych, praktycznych i stylowych walizek. Jej priorytetem jest udostępnianie wysokiej jakości produktów w najlepszych cenach na rynku. Walizki i torby marki wyróżnia przede wszystkim nowoczesny design, funkcjonalność oraz duża trwałość – a to wszystko w połączeniu właśnie z przystępnymi cenami. Klienci podróżują z nimi w najdalsze zakątki świata – od Paryża i Londynu, przez Chorwację i Teneryfę, aż po Brazylię. Ich solidne wykonanie zapewnia bezpieczeństwo przewożonych rzeczy – zarówno tych osobistych, jak również służbowych – i pozwala korzystać z jednej walizki przez lata. Marka współpracuje z innymi znanymi w świecie mody firmami i tworzy wraz z nimi ciekawe kolekcje walizek – jak np. WINGS x Paprocki Brzozowski czy WINGS x Jagiellonia. Jej dużym atutem jest ponadto indywidualne podejście do każdego klienta – satysfakcja kupujących ma dla WINGS bardzo duże znaczenie. Marka oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a walizki dostarcza nawet w całkiem oddalone miejsca w Europie.

Kategorie produktów

Asortyment marki WINGS obejmuje szeroką gamę walizek w kilku rozmiarach, o zróżnicowanym designie i w wielu różnych odcieniach. Dzięki temu każdy jest w stanie znaleźć wśród nich odpowiedni model, który będzie towarzyszył mu podczas podróży. Oprócz walizek w ofercie znajdują się również torby, plecaki, a nawet odzież i akcesoria podróżne.

Walizki

Na ofertę WINGS składają się walizki w kilku różnych wariantach – kabinowe, średnie, duże oraz te w formie poręcznych kuferków. Nie zabrakło wśród nich również walizek dla najmłodszych podróżników – wyjątkowo kolorowych i ozdobionych zabawnymi grafikami. Do najpopularniejszych w ostatnim czasie modeli należą walizki CRAKE i COCKATIEL.

Pierwsza z nich to walizka o strukturze plastra miodu, wykonana w całości z policarbonu. Cechuje się ona wyjątkową odpornością na wgniecenia czy zarysowania. To idealny wybór na bardziej wymagające podróże, podczas których bagaż jest narażony na uszkodzenie. Walizka posiada podwójne obrotowe kółka, teleskopową rączkę oraz zamek TSA, który chroni zawartość przed kradzieżą i spełnia warunki związane z bagażem w takich krajach jak Kanada, USA czy Australia. Jej wnętrze to z kolei dwie funkcjonalne komory (w tym jedna na suwak), kompresyjne pasy, które utrzymują przechowywane rzeczy w jednym miejscu, a także duża kieszeń z siateczki i mniejsza kieszonka na drobiazgi. Model Crake objęty jest dożywotnią gwarancją na korpus, co stanowi wyraz zaufania marki Wings do jakości i niezawodności produktu.

COCKATIEL to kolejna nowoczesna i solidna walizka, wykonana z polipropylenu, który cechuje się wyjątkową elastycznością i odpornością na pęknięcia. Podobnie jak model CRAKE, posiada dwukomorowe wnętrze z dodatkową kieszonką na suwak, teleskopowy uchwyt, zamek szyfrujący z funkcją TSA oraz wewnętrzne pasy mocujące, które zabezpieczają bagaż w trakcie podróży. Model ten objęty jest 10-letnią gwarancją, co stanowi dodatkowe potwierdzenie jego trwałości i niezawodności.

W asortymencie marki WINGS pojawiło się w ostatnim czasie także sporo nowości – m.in. modele KISKADEE czy kolorowe walizki BUNTING, które przykuwają uwagę już z dużej odległości.

Klienci mogą zakupić także gotowe zestawy walizek (najczęściej dwóch lub trzech) w kilku rozmiarach, w sam raz dla całej rodziny lub na dłuższą podróż. Marka stara się zapewnić swoim odbiorcom maksymalny komfort w każdej sytuacji – zarówno w trakcie wakacji z rodziną, jak i podczas służbowych delegacji, na lotnisku, na dworcu, w hotelu i każdym innym miejscu. To dlatego walizki z jej oferty są tak wytrzymałe, praktyczne i stylowe.

Torby

Oferta marki WINGS to nie tylko walizki, ale również torby podróżne – idealne zarówno na dalsze wyjazdy, jak i na krótsze wycieczki, np. na dwa dni. Mowa o męskich i damskich torbach na ramię dostępnych w różnych rozmiarach, kolorach oraz wzorach. Znajdują się wśród nich modele w bardziej sportowym wydaniu, w sam raz np. na siłownię czy aktywny weekend poza miastem, a także te w bardziej formalnej wersji, w których bezpiecznie przewieziesz laptopa i inne delikatne urządzenia. Oprócz komory głównej posiadają one również dodatkowe przegródki oraz kieszonki, które ułatwiają organizację wewnątrz torby i znacznie przyspieszają szukanie poszczególnych przedmiotów. Co ważne, mają one również podwójne paski – krótki do noszenia w ręce i długi, który umożliwia wygodne zawieszenie torby na ramieniu.

Plecaki

Oprócz praktycznych walizek i toreb w asortymencie WINGS znajdują się także plecaki – zarówno typowo podróżne, jak i te przeznaczone dla uczniów. W wielu przypadkach mogą one zastąpić torebkę, a dzięki temu, że można nosić je na dwóch ramionach, są znacznie wygodniejsze. Są one również świetnym rozwiązaniem w podróży – klasyczne szelki do noszenia na plecach lub teleskopowa rączka zapewniają wygodę, dzięki czemu funkcjonalny plecak może zastąpić płatny bagaż podręczny. Co więcej, niektóre z nich skutecznie odciążają kręgosłup i gwarantują większy komfort noszenia dzięki zastosowanym ergonomicznym rozwiązaniom.

Akcesoria podróżne

Kategoria Akcesoria podróżne to wszelkiego rodzaju produkty, które mogą jeszcze bardziej uprzyjemnić podróż – i zapewnić dodatkową ochronę dla bagażu. Mowa m.in. o poduszkach podróżnych, pokrowcach na walizki, kłódkach czy dodatkowych kółkach. W ofercie WINGS znajdują się nawet pojemniki na kosmetyki i płyny do samolotu, kompaktowe kosmetyczki, podróżne etui czy kasetki na leki.

Produkty WINGS popularne wśród klientów

Klienci marki WINGS cenią sobie jej produkty za dużą wytrzymałość, praktyczne wykonanie oraz modne wykończenie. Do najchętniej kupowanych modeli należą m.in.:

walizka kabinowa WINGS CRAKE 20" w kolorze Champagne – wspomniana już struktura plastra miodu, wykonanie z policarbonu i funkcjonalne wnętrze czynią ją idealnym wyborem na podróże samolotem. Dzięki jej rozmiarowi można z powodzeniem zabrać ją ze sobą na pokład;

wielofunkcyjny plecak SKYLARK w kolorze Beige – posiada jedną komorę główną, kieszenie na laptopa i czytnik e-booków oraz wiele bocznych kieszeni i wewnętrznych przegródek ułatwiających organizację. Nie zabrakło w nim także zintegrowanego wejścia na kabel USB, umożliwiającego ładowanie telefonu w trakcie podróży. Model ten można z powodzeniem zabrać ze sobą zarówno na uczelnię czy do pracy, jak i na weekendowy wypad w góry lub kilkudniową zagraniczną wycieczkę samolotem, ponieważ spełnia wymogi linii lotniczych dotyczące wymiarów bagażu podręcznego.

Dożywotnia gwarancja na produkty WINGS

Kupując walizki marki WINGS, można zawsze liczyć na gwarancję – nawet dożywotnią. Dotyczy to m.in. wspomnianego już modelu CRAKE, który łączy w sobie trwałość, funkcjonalność oraz ekskluzywny design. To najlepszy wybór dla miłośników podróży, którym zależy na solidnej, a zarazem stylowej walizce. Dzięki tej gwarancji klienci zyskują pewność, że wybierają produkty klasy premium, które będą służyły im przez lata.

Jeśli od dawna szukasz niezawodnej walizki lub torby, która pomieści i wytrzyma naprawdę wiele, zapoznaj się bliżej z ofertą WINGS. Z łatwością znajdziesz w niej model, który sprosta Twoim oczekiwaniom i będzie towarzyszył Ci podczas wielu wycieczek – nawet tych bardzo dalekich.