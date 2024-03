Listy "Top" mają to do siebie, że każdy może sobie taką stworzyć i na pewno wielu nie zgodzi się z przedstawionym poniżej zestawieniem. To akurat przygotowane zostało przez portal This is Italy. Wygląda jednak na wyjątkowo obiektywne, na liście znalazły się bowiem zaledwie dwa włoskie miasta.

Muzeum Kryminalne i miasto — wyspa

Listę Top 10 rozpoczyna na miejscu 10. Edynburg. Stolica Szkocji od XV w., położona w jej środkowo-wschodniej części, na południowym wybrzeżu zatoki Firth of Forth (Morze Północne). Edynburg dzieli się na dwie części: Stare Miasto z piękną średniowieczną twierdzą i Nowe Miasto z nowoczesną architekturą z XVIII wieku.

Edynburg słynie z licznych dorocznych imprez i festiwali, spośród których na największą uwagę zasługują festiwale teatralne Edinburgh International Festival oraz Fringe. W sierpniu wielką atrakcją są występy orkiestr wojskowych Military Tattoo.

Na miejscu 9. Rothenburg, położnew Bawarii w Niemczech. Jego nazwa oznacza po niemiecku "Czerwoną twierdzę nad rzeką Tauber", zarówno ze względu na położenie miasta, jak i charakterystyczne czerwone dachy domostw. Ogromną atrakcją tego bardzo dobrze zachowanego średniowiecznego miasta są niezwykłe muza. W Rothenburgu znajdziecie m.in. Średniowieczne Muzeum Kryminalne, Muzeum Lalek i Zabawek, a także Muzeum Bożonarodzeniowe.

Maleńkie francuskie miasteczko Mont Saint Michel zalazło się na miejscu 8.,a położone jest na północnym wybrzeżu kraju, w regionie Normandia, w departamencie Manche. Według legendy to średniowieczne miasto zostało zbudowane na prośbę Archanioła Michała, dlatego też to właśnie tutaj wzniesiono imponujące średniowieczne opactwo św. Michała Archanioła.

Największą atrakcję gminy, którą w 1990 r. zamieszkiwały 72 osoby, są zapierające dech w piersiach widoki. Podczas przypływu wody morskie odcinają wzgórze Mont Saint Michel od stałego lądu, a miasteczko staje się wówczas wyspą połączoną z lądem jedynie wąską groblą.

Śladami Bonda. Jamesa Bonda

"Złota" Praga to niemal obowiązkowy punkt na mapie każdego podróżnika i turysty. Stolica i największe miasto Czech położone w zachodniej części kraju nad Wełtawą przyciąga niezwykłymi zabytkami, niepowtarzalnym klimatem, a wszystko to w rozsądnych cenach. Nic dziwnego, że co roku Pragę odwiedzają miliony turystów.

W 1992 r. zabytkowe centrum Pragi zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W stolicy Czech znajduje się ponad 20 muzeów i prawie 100 galerii. Do miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić, zalicza się Hradczany z zamkiem oraz gotycką katedrą św. Wita, św. Wacława i św. Wojciecha, Złotą Uliczkę i dzielnicę Malá Strana, pełną kościołów, pałaców i ogrodów oraz urokliwych uliczek, Stare Miasto na prawym brzegu Wełtawy, Ratusz Staromiejski z XIV w. ze słynnym zegarem astronomicznym czy Most Karola.

Na miejscu 6. Siena, pierwsze włoskie miasto w zestawieniu. Położonew Toskanii miasto zbudowano na 3 wzgórzach, połączonych 3 ulicami w formie litery "Y". W ten sposób projektanci tego średniowiecznego miasta chcieli zachować elementy, które pozwoliły miastu wtopić się w naturalny krajobraz. To fakty. Według legendy natomiast Sienę założyli synowie Remusa, Senio i Aschio, którzy uciekając przed Romulusem, schronili się w górach, gdzie wznieśli zamek Senio.

W Sienie została zachowana w pełni antyczna struktura miasta. Do najwspanialszych zabytków należy katedra z XII w. (Duomo). Koniecznie trzeba się też przejść na główny rynek Piazza del Campo z Palazzo Pubblico i Torre del Mangia oraz ratuszem. Zabytkowe centrum Sieny zostało w 1995 r. wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych miasta jest także odbywający się dwa razy do roku wyścig konny Palio di Siena.

Kinomani i miłośnicy przygód agenta 007 mogą przejść się śladami swojego bohatera. To na terenie Sieny, poczynając od podziemi miasta, a na dachach jego domów kończąc, rozgrywa się jedna z pierwszych sekwencji filmu "Quantum of Solace", w której James Bonda ścigał zdrajcę w MI6.

"Miasto pięknych wież"

Na miejscu 5. uplasowało się San Gimignano, średniowieczne miasto położone w regionie Toskania, w prowincji Siena. W świetlanej przeszłości było ważnym punktem przystankowym dla pielgrzymów. Dziś jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych włoskich miast. Jego historyczne centrum w 1990 r. zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

San Gimignano nazywane jest także "Manhattanem średniowiecza", "Manhattanem Toskanii" lub "miastem pięknych wież". Słynie bowiem z charakterystycznych, wysokich, czworokątnych wież case torre, wybudowanych przez zamożnych mieszkańców w XIII–XV w., które pełniły funkcje obronne, ale także świadczyć miały o statusie i zamożność właściciela. Z 72 wież zachowało się do dziś 14.

W San Gimignano znajdziemy także liczne zabytki, do których należą m.in. kolegiata Santa Maria Assunta, trójnawowy kościół romański, Palazzo Comunale lub Palazzo del Popolo, pałac zbudowany w latach 1239–1337 czy muzeum sztuki sakralnej Museo d'Arte Sacra.

Na miejscu 4. francuskie Carcassonne w regionie Oksytania. To niemal idealny przykład typowego średniowiecznego miasta z zamkiem, otaczającymi go budynkami i masywnymi umocnieniami. Zabytkowa architektura Carcassonne stanowi największy w Europie średniowieczny kompleks urbanistyczny i składa się z dwóch części: Cité — warownego Górnego Miasta i La Ville Basse — i La Ville Basse — Miasta Dolnego.

W mieście górnym znajdziemy dwa pasma murów z bramami i barbakanami, fortecę, którą otacza podwójny pierścień wałów obronnych i 53 wieże. Oczywiście i ona została umieszczona na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Do najważniejszych zabytków Carcassonne należą zbiornik dystrybucji wody, twierdza Montmorency, katedra Saint-Michel, kaplica Notre-Dame-de-Santé i zamek Saint-Martin-de-Poursan.

Małe jest piękne, a na szczycie Top 10…

Na miejscu 3. York w północno-wschodniej Anglii, w hrabstwie ceremonialnym North Yorkshire, położone nad zbiegiem rzek Ouse i Foss. Do York co roku ściągający tysiące turystów, których przyciągają niesamowite zabytki, w których odnaleźć można śladywikingów i Rzymian.

Wzrok przyciąga dominująca nad miastem katedra, która jest największą średniowieczną katedrą w Anglii i północnej Europie. Koniecznie trzeba także odwiedzić Jorvik Viking Centre, czyli muzeum wikingów, ogrody muzealne York Museum Gardens, muzeum kolejnictwa National Railway Museum, ruiny zamku i muzeum zamkowe, a także niezwykłe muzeum czekolady York's Chocolate Story.

York znany jest na świecie również z imponującej liczby pubów. Mówi się, że z każdego punktu miasta w obrębie murów można zobaczyć przynajmniej jeden pub i przynajmniej jeden kościół.

Trudno wytłumaczyć, dlaczego na liście średniowiecznych miast znalazła się Monemvasia na południu Grecji, skoro miasto zostało założone już w 71 r. n.e. przez Rzymian. Monemvasia, którą w 2011 r. zamieszkiwało zaledwie 19 osób, jako ważny i przepiękny ośrodek turystyczny znalazła się aż na 2. miejscu.

Ze względu na swoje położenie, u podnóża wielkiej skały wyrastającej z morza, Monemvasia nazywana jest Gibraltarem Wschodu. Nazwa miasteczka pochodzi od zwrotu moni emvasis ("jedno wejście"), ze stałego lądu do miejscowości można dostać się bowiem wyłącznie przez jedną bramę. Turystów zachwyci także widok ze wznoszącego się na 300-metrowej skale Górnego Miasta, z niezwykle malowniczymi przepaściami morskimi, czy XVI-wieczne weneckie mury obronne, o łącznej długości 900 metrów. Nie mniej malownicze jest Dolne Miasto, będące labiryntem wąskich ulic oraz krytych dachówką domów i kościołów bizantyjskich.

Na miejscu 1. w zestawieniu "10 najpiękniejszych starych miast Europy" portalu This is Italy znalazło się Èze. Średniowieczne miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Alpy Nadmorskie. To położenie w zasadzie wystarcza za wszelką rekomendację. Takich widoków, jak w Èze nie znajdziecie nigdzie na świecie. Tak przynajmniej wynika z typowania internautów – podróżników.