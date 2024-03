Zwiedzanie zabytków, obiad w dobrej nawet restauracji nie biją po kieszeni tak, jak ceny paliwa. Lepiej zatankować "po korek" w kraju czy już za granicą?

Ceny benzyny u naszych sąsiadów

W Polsce, w chwili przygotowywania tego materiału, cena benzyny wynosiła według portalu e-petrol.pl średnio 6,43 zł za litr. Za 100 zł możemy więc w tej chwili kupić 15,55 litra.

Jeżeli planujemy wycieczkę na Słowację to za litr zapłacimy tam 7,04 zł. Drożej, możemy za to nacieszyć oczy obrazem niezrównanych Tatr. W Czechach litr benzyny kosztuje 38,50 CZK, co daje cenę w polskiej walucie 6,58 zł za litr. Za to w większości restauracji zjemy i wypijemy taniej, nie mówiąc już o urokach "Złotej Pragi".

Nieco drożej niż w Polsce jest na Litwie. Litr benzyny kosztuje tam w przeliczeniu na złotówki 6,74 zł. Na miejscu można za to powędrować pieszo szlakami naszej wspólnej historii i odwiedzić np. Ostrą Bramę czy cmentarz na Rossie.

Rekord pobijemy niestety w Niemczech. Cena krajowa 1,82 EUR za litr daje nam aż 7,88 zł. Taki wydatek mogą nam osłodzić chyba jedynie odrestaurowane Drezno, spacer wokół Bramy Brandenburskiej czy podziwianie monumentalnej katedry w Kolonii.

Z wyliczeń wynika, że najlepiej chyba jednak podróżować samochodem po Polsce. Za "stówę w kraju mamy aż 15,55 litra. Najdrożej wyjdzie nas jazda po Niemczech, gdzie za te same pieniądze zatankujemy zaledwie 12,69 litra.