Chorwacja kusi pięknymi plażami, krystalicznie czystą wodą i zapachami bałkańskiej kuchni. Ze względu na niewielki dystans, jaki nas dzieli, najczęściej wybieramy się na Chorwację samochodem.

Uważaj na to w Chorwacji

Kierując samochodem zawsze i wszędzie trzeba zachować ostrożność, ale w tym roku trzeba szczególnie uczulić na to kierowców wybierających się do Chorwacji. Zwrócili na to uwagę Natalia i Artur, którzy od kilku lat mieszkają w Splicie w Chorwacji. W mediach społecznościowych prowadzą profil wakacyjnepomysly.pl, na którym dzielą się ze swoimi obserwatorami promocją ciekawych miejsc i atrakcji, a także udzielają rad opartych na swoim podróżniczym doświadczeniu. Tym razem przekazali, że w tym roku można się spodziewać wzmożonych kontroli na drogach Chorwacji. "

Reklama

"W samym Splicie postawili 84 kamery" – relacjonuje Artur na filmiku zamieszczonym na Instagramie.

Reklama

Jak się okazuje, ma to związek nie tylko ze zbliżającym się sezonem wakacyjny,

"Dodatkowo w tym roku są wybory parlamentarne, a w przyszłym samorządowe, więc politycy chcą się wykazać. Naprawdę długo nie widziałem tylu kontroli drogowych, co w ostatnim czasie. Jeżeli nie chcecie zwiększyć sobie kosztów wakacji, to naprawdę zdejmijcie nogę z gazu" – dodał.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

W Chorwacji będzie więcej kontroli

O skali wzmożonych kontroli poinformowało także Polskie Radio 24. W tym roku w Chorwacji ma się pojawić się aż 1,7 tys. fotoradarów, w większości przenośnych, a także kamer rejestrujących wykroczenia na drogach. Pomiarowi będzie podlegać nie tylko prędkość. Urządzenia sprawdzą np. czy kierowca ma zapięte pasy bezpieczeństwa albo czy rozmawia przez telefon.

Na takie urządzenia i kontrole natkniemy się najczęściej w okolicach turystycznych, nadmorskich miejscowości.