Jak wynika z analizy platformy rezerwacyjnej, turyści planują wybrać się na wakacje w 2024 r. do Polski. Szczególnym zainteresowanie cieszy się jedno z naszych miast.

Polskie miasto najczęściej wyszukiwane

Analizę wyszukiwania w sieci przed wakacjami przeprowadziła firma Bounce, która zapewnia platformę internetową oferującą rezerwacje miejsc przechowywania bagażu na całym świecie. Po zestawieniu danych z ostatnich trzech miesięcy 2023 r. oraz początku 2024 r. okazało się, że do przeglądarki Google najczęściej wpisywano… Kraków.

Dawna stolica Polski zajęła tym samym pierwsze miejsce wśród miast europejskich. W 2024 r. Kraków był wyszukiwany ponad 300 razy częściej, co stanowiło wzrost o 310,3 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Co tak przyciąga turystów z całego świata do Krakowa? Według portalu timeout.com, podróżujący najbardziej w dworze Kraka cenią sztukę, architekturę oraz jedzenie.

Najpopularniejsze kierunki na 2024 rok

Patrząc na analizę firmy Bounce, okazuje się, że Kraków wyprzedził w tym roku niesamowicie popularne jak dotąd miasta Europy. Dopiero za Krakowem uplasowały się Sewilla, Dublin, Wiedeń, Praga, Barcelona, Kopenhaga, Mediolan, Lizbona czy Budapeszt.

Na miejscu drugim znalazła się hiszpańska Sewilla, a na miejscu trzecim irlandzki Dublin. W tym przypadku wzrost wyszukiwań wyniósł 38,1 proc.