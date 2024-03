Jak przekazało krakowskie lotnisko, w sezonie lato 2024 każdy z przewoźników zwiększą liczbę wykonywanych rejsów na tej trasie z trzech do czterech w tygodniu, co łącznie da osiem rejsów w tygodniu. PLL LOT będzie latać do Stambułu we wtorki, czwartki, soboty i niedziele, a Turkish Airlines w ramach partnerstwa sojuszu Star Alliance – w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek zwrócił uwagę, że decyzja przewoźników o zwiększeniu częstotliwości na trasie Kraków-Stambuł, to efekt dobrych wyników w zeszłoroczne wakacje, które pokazały potencjał tego połączenia.

To atrakcyjny kierunek dla Małopolan, a Kraków i Małopolska przyciągają turystów z Turcji. Zatem w sezonie Lato 2024 możemy przewidywać zarówno wzrost ilości tureckich gości, jak i ożywionych kontaktów gospodarczych między naszymi krajami - skomentował prezes krakowskiego lotniska.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest obecnie drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko osiągnęło rekordowy wynik, obsługując ponad 9,4 mln pasażerów. W tym roku planuje przekroczyć poziom 10 mln osób.

W obecnym, zimowym rozkładzie lotów lotnisko ma 125 połączeń do 32 krajów, oferowanych przez 22 linie lotnicze.