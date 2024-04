Linia lotnicza Wizz Air uruchomiła dwie nowe trasy z lotniska w Gdańsku. Wiemy, w jakie dni realizowane będą rejsy.

Z Gdańska do Walencji i Rzymu

Jak poinformował we wtorek węgierski przewoźnik, podróżni będą mogli dolecieć do Walencji nad Morzem Śródziemnym i Rzymu we Włoszech. Samoloty startować będą z Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

"Od 31 marca podróżni Wizz Air mają możliwość odkrywania przepięknego wybrzeża Walencji w Hiszpanii, a od 1 kwietnia wiecznego miasta — Rzymu we Włoszech" — poinformowano.

Rejsy na trasie Gdańsk–Walencja będą realizowane dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele, natomiast loty na trasie Gdańsk–Rzym Fiumicino będą odbywały się trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki, a od sierpnia także w niedziele.

Obecnie linia lotnicza Wizz Air oferuje z Gdańska 34 trasy do 16 krajów.