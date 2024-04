Poznaliśmy wyniki raportu, z którego wynika, które europejskie stolice są najpopularniejsze wśród zakochanych w mediach społecznościowych. Uwaga, na liście romantycznych miejscówek nie zabrakło Warszawy.

Najpopularniejsze stolice Europy na oświadczyny

W najnowszym badaniu eksperci branży turystycznej z platformy Paris Ticket & Tours przeanalizowali atrakcyjność stolic Europy pod kątem liczby hashtagów na Instagramie, które odnoszą się do oświadczyn.

Jak prowadzono badania? Na początek sporządzono listę hashtagów związanych z oświadczynami. Na liście znalazły się m.in. takie zwroty jak #Capitalengagement, #Capitalmarryme, #Capitallovestory, #Capitalproposal" czy #Capitallove.

"Oświadczyny za granicą to zawsze bardzo romantyczne przeżycie, o którym marzy wielu z nas. Dlatego też tak fascynujące było obserwowanie, które europejskie stolice cieszą się największą popularnością wśród turystów właśnie pod tym kątem" - skomentowała wyniki badania Magdalena Petrusic, ekspert ds. podróży w Paris Tickets & Tours.

Paryż zaskakująco na trzecim. Na pierwszym…

Na pierwszym miejscu wśród stolic europejskich najbardziej kojarzonych z oświadczynami znalazła się Lizbona. W stolicy Portugalii z oświadczyn słynie punkt widokowy Miradouro das Portas do Sol oraz Ogrody Belém. Przy Lizbonie znalazło się aż 1.049.944 hashtagów związanych z oświadczynami

Na drugim miejscu, co dla wielu może być niespodzianką, Londyn. Stolica Wielkiej Brytanii kojarzy się raczej z pochmurną, deszczową pogodą, ale najwyraźniej zakochanym to nie przeszkadza. Miejscem, w którym turyści najczęściej się oświadczają, jest "Oko Londynu", czyli koło obserwacyjne "London Eye" oraz Ogród Kioto. Londyn "zebrał" ponad 1 mln hashtagów.

W badaniu ekspertów Paris Tickets & ToursParyż, który zazwyczaj kojarzy nam się właśnie z romantycznymi pobytami, znalazł się dopiero na miejscu trzecim z liczbą 1.011.970 hashtagów. Najbardziej romantyczne miejsca w stolicy Francji to wieża Eiffla, ale do oświadczyn dochodzi bardzo często także podczas romantycznego rejsu po Sekwanie.

Czwarty na liście Berlin odnotował już "jedynie" nieco ponad 540 tys. hashtagów. Jednym z najbardziej romantycznych miejsc w stolicy Niemiec jest Pałac Charlottenburg. Piąte miejsce zajęła Andorra la Vella. Stolica Księstwa Andory położona w śródgórskiej kotlinie sama w sobie już jest romantycznym miejscem, a jej wyjątkową atrakcją jej kanał irygacyjny Sola.

Najbardziej romantyczne miejsca w Warszawie to…

Wiedeń, który ma nieco ponad 310 tys. hashtagów, uplasował się na szóstym miejscu listy romantycznych miast. Zakochani najczęściej mówią sobie "tak" w przepięknych Ogrodach Schönbrunn.

Na miejscu siódmym Madryt, a w nim ulubione miejsce zakochanych, czyli park El Retiro. Następny na liście jest Amsterdam, w którym najbardziej romantyczne miejsce, w którym można zadać to najważniejsze w życiu pytanie, to Most Bloemgracht.

Na dziewiątym miejscu Oslo, w którym do najbardziej romantycznych miejsc zalicza się Operę oraz parkFrogner.

W ten sposób dotarliśmy i do naszej stolicy, która znalazła się na miejscu dziesiątym. Warszawa skupiła wokół siebie dokładnie 105.516 hashtagów powiązanych z oświadczynami.

Gdzie najczęściej pytamy: "wyjdziesz za mnie?". Nie tylko my, Polacy, ale i zakochani z całego świata, którzy przybywają do stolicy?

Jak wynika z badania, najczęściej wybierane na oświadczyny miejsca to platforma widokowa Kościoła św. Anny oraz ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, który jest zresztą zaliczany do największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w całej Europie.