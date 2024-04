Wiosną przyroda budzi się do życia, słońce rozpieszcza, a nie pali, nie atakują nas zewsząd tłumy turystów. Gdzie najlepiej wybrać się na city break lub na krótki urlop?

Ogrody kwiatowe i kwietne łąki

Wiosną do Holandii ściągają miliony turystów z całego świata. Po co? Żeby podziwiać tulipany, które są niemal symbolem tego kraju. Nie ma chyba lepszego miejsca, by zapoznać się z pięknem tych kwiatów w całej okazałości, niż ogrody Keukenhof w Lisse. Miejscowości, do której dotrzemy po krótkiej podróży z Amsterdamu, Keukenhof to jeden z największych ogrodów kwiatowych na świecie, który może poszczycić się ponad 7 mln cebulek kwiatowych sadzonych co roku. Od końca marca do maja ogród Keukenhof zamienia się w żywy, wielobarwny gobelin złożony z tulipanów, żonkili i hiacyntów.

Miliony turystów przybywają także na Międzynarodowy Festiwal Tulipanów, który organizowany jest dorocznie w Emirgan Park w Stambule.

W miarę możliwości warto się wybrać Azory na środkowym Atlantyku. Portugalskie wyspy to istny raj dla miłośników przyrody, naturalne siedlisko hortensji, azalii i dzikich kwiatów. Dodatkowo największa wyspa Azorów, São Miguel, oferuje gorące źródła, jeziora kraterowe i wspaniałe szlaki dla miłośników turystyki pieszej.

Europejskie zabytki bez kolejek

Pewnym urlopowym przebojem, nie tylko na wiosnę, jest stolica Francji. Paryż, miasto zakochanych, miasto legenda,uwiecznione na wieku w literaturze, filmie i piosence. Wiosną koniecznie trzeba odwiedzić miejskie ogrody i parki, takie jak Jardin des Tuileries czy Ogród Luksemburski, park miejski o powierzchni ponad 224 500 m kw, który powstał ok. 1630 r. na życzenie drugiej żony i wdowy po Henryku IV, Marii Medycejskiej.Łagodniejsza aura i mniejsza liczba turystów sprawiają, że wiosna to także idealny czas na zwiedzanie kultowych zabytków miasta czy urokliwych kawiarni.

Zabytkami kusi także Sewilla, której starożytne ulice i place tętnią rytmem flamenco, a w powietrzu unosi się zapach kwiatów pomarańczy.

Toskania wiosną to malowniczy sen, w którym wzgórza ożywają dzikimi kwiatami, średniowieczne miasta regionu takie jak Siena czy San Gimignano zapewniają błogi spokój, który pozwoli nam w pełni odkrywać bogate włoskie dziedzictwo Europy i świata.

Zwiedzanie zabytków i podziwianie przyrody połączyć można także w Edynburgu, któryna wiosnę powita nas jaskrawymi żonkilami na tle wspaniałego zamku. Główną atrakcją stolicy Szkocji jest Królewski Ogród Botaniczny w Edynburgu z imponującą kolekcją rododendronów i magnolii.