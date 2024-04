Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata przedstawił wyniki badań, w których przeprowadzono analizę wakacyjnych ofert biur podróży pod kątem wyjazdów do hoteli trzy- i trzyipółgwiazdkowych w najniższych cenach. Znamy lidera, który ma ich najwięcej.

Tańsze wycieczki na wakacje 2024

Jak wynika z analizy Traveldata, który monitoruje ceny w biurach podróży, średnia cena wycieczki z wylotem między 5 a 11 sierpnia spadła w ostatnim tygodniu o 10 złotych. To dobra wiadomość, bo tydzień wcześniej wzrosła o 74 złote.

W ostatnim tygodniu największą zniżkę cen odnotowano w wypadku ofert wyjazdów na półwysep Synaj (Szarm el-Szejk, Taba). Ceny spadły aż o 103 zł. Niewiele mniejsze zniżki odnotowano w przypadku Teneryfy i Majorki, odpowiednio średnio o 99 i 85 zł.

W ubiegłym tygodniu spadły także ceny na najpopularniejszych kierunkach masowych wyciecze. Do Bułgarii o 8 zł., do Grecji o 13 zł., na Wyspy Kanaryjskie o 27 zł., a do Egiptu o 72 zł.

Tańsze wakacje 2024 w Egipcie

Egipt pozostaje liderem, jeśli chodzi i spadek cen. Porównanie średniej ceny wyjazdów z ostatniego tygodnia i sprzed roku pokazało, że zmiana na korzyść podróżujących wynosi aż 122 zł. Spore były także spadki cen wyjazdów do Kalabrii - o 443 zł i na Costa de la Luz– o 392 zł.

Eksperci z Traveldaty zwrócili uwagę, że na ostateczny kształt cen wyjazdów wpływ miały koszty dwóch najważniejszych elementów, czyli paliwa lotniczego oraz kursu dolara i euro.

Niestety, zanotowano także zwyżki cen. Największy w przypadku podróży na Sycylię, bo aż o 857 zł. Zwyżka cen do Albanii i na Teneryfę wyniosła po 218 złotych, do Dalamanu, o 260 zł, na Wyspy Kanaryjskie o 61 zł.

Najtańsze wakacje z biurem podróży

Biorąc pod uwagę porównanie rok do roku ceny w biurach podróży, z badania Traveldaty wynika, że najbardziej spadły one w Best Reisen (o 600 zł), Grecosie (o 280 zł)i Prime Holiday (o230 zł.). W pozostałych były niższe od około 220 zł. (Itaka) do 200 zł.

Jeśli chodzi o liczbę najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland (55 ofert), za nim Itaka (45 ofert) i Coral Travel (44 oferty).

Rainbow liderem w tych hotelach

Ostatni raport Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata kończy zestawienie "liderów cen" w poszczególnych kategoriach hoteli. W analizowanym tygodniu eksperci zestawili hotele trzy- i trzyipółgwiazdkowe w większości kierunków wakacyjnych. W tej kategorii najczęściej, bo aż osiem razy na 31 wszystkich pozycji, wymieniane jest biuro podróży Rainbow.

Zestawienie Traveldata obejmuje porównanie cen ofert biur podróży z wylotem w szczycie sezonu letniego, definiowanym jako okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli od 5 do 11 sierpnia. Ceny dla tego okresu zebrano 11 kwietnia 2024 roku i porównano z cenami dla tego samego okresu wylotów z 4 kwietnia 2024 roku, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 13 kwietnia 2023 roku.