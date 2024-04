Założeniami kampanii "Vilnius. Expectations vs. Reality", której inicjatorem jest agencja rozwoju miasta Wilna Go Vilnius, są obalenie krzywdzącyc stereotypów na temat Wilna, a także zachęcenie turystów, głównie z Niemiec i Wielkiej Brytanii, do odwiedzenia stolicy Litwy.

Przyjedź do Wilna, pokażemy ci prawdę

Agencja zwraca uwagę na swojej stronie, że za wiele krzywdzących stereotypów na temat Europy Wschodniej odpowiadają filmy czy telewizja. Przede wszystkim Brytyjczykom i Niemcom, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Travel in Lithuania w 2022 r., Litwa kojarzy się z "biednym, nieznanym krajem".

Inicjatywa Go Vilnus ma ich przekonać, że rzeczywistość wygląda inaczej. " Pozwól, że pokażemy Ci prawdę. Przyjedź do Wilna i pozwól, aby nasze miasto przerosło Twoje oczekiwania" – napisali.

Okazuje się, że stare stereotypy szybko znikają po odwiedzeniu Wilna. Z analiz wynika, że 59 proc. turystów z Wielkiej Brytanii i 50 proc. z Niemiec zadeklarowało, że chętnie ponownie odwiedzi stolicę Litwy.

Głównym elementem kampanii jest filmik promocyjny, w który Litwa została nazwana "perłą Europy Wschodniej". Komplement zestawiono ze stereotypowymi ujęciami, na których pojawiają się zachowania określane jako zaściankowe. Wraz ze sloganem "pozwól nam zmienić twoje zdanie" następuję wolta, po której Wilno zostaje ukazane w zupełnie innym świetle, jako miasto na wskroś nowoczesne i godne odwiedzenia.

Wiele atrakcji Wilna

Spot ma być wyświetlany w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie pojawi się na ponad 200 obiektach na głównych stacjach londyńskiego metra.

Kampania prowadzona będzie również w Internecie i mediach społecznościowych. Także na stronie agencji Go Vilnius znajdziemy szereg ciekawych informacji, które obalają dotychczasowe mity. Podkreślono, że do Wilna łatwo się dostać, stolica Litwy znajduje się bowiem zaledwie 2-3 godziny lotu od większości głównych stolic europejskich.

Mowa tu też m.in. o bogatym życiu nocnym na Starym Mieście, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wspomina się, że Wilno to miasto zielone i przyjazne dla pieszych, w którym życie toczy się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie zapomniano o dorocznych wydarzeniach, jak Festiwal Muzyczny "Młodzi jak Wilno", który odbywa się w lipcu czy też czerwcowy Wileński Festiwal Różowej Zupy.