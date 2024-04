Przedstawiciele chorwackiej branży turystycznej sami przyznają, że jest drożej, zapewniając przy tym, że wciąż i tak taniej niż we Włoszech, przy zachowaniu zbliżonych standardów.

Chorwacja. Płacimy w euro, ceny wyższe

Kto wybiera się do Chorwacji po raz pierwszy, musi pamiętać, że od ubiegłego roku obowiązującą walutą w tym jest euro. Wbrew pozorom, to nie przystąpienie do strefy Schengen wpłynęło na wzrost cen, którego możemy się spodziewać w Chorwacji i już podczas podróży. Podrożały bowiem bilety lotnicze, wycieczki organizowane przez biura podróży, noclegi, więcej zapłacimy też za tankowanie paliwa w drodze, jeśli do Chorwacji wybieramy się samochodem, za obiad w restauracji czy zakupy w sklepach.

"Rzeczywiście są wyższe, jednak nie tyle z powodu przystąpienia do strefy euro, co inflacji w gospodarce" – powiedział portalowi money.pl Kristjan Staničić, prezes Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej. "W tym roku jednak Chorwacja i tak jest o ok. 20 proc. tańsza niż południe Włoch" – zapewnił Staničić.

Pomijając koszty wyjazdu, więcej wydamy na miejscu. Jak podaje money.pl. cena filiżanki kawy to ok. 3 euro, pizza lub spaghetti kosztują od ok. 8 do kilkunastu euro. W zależności od miejsca zakupy nawet burger z frytkami może kosztować nas do 20 euro. Świetna i słynna wśród turystów chorwacka oliwa kosztuje średni od 8 do 15 euro za litr.

Warto też pamiętać, że nie wszędzie można płacić kartą, a w niektórych miejscach zapłacimy mniej, płacąc gotówką.

Dalmacja na topie

Wszystko zależy oczywiście od miejsca i standardu. Najwięcej wydamy w popularnych miejscowościach i w eleganckich lub przygotowanych "pod turystę" restauracjach. Za obiad dla trzyosobowej rodziny możemy wówczas zapłacić i ponad 100 euro. Wystarczy jednak nieco zboczyć z najbardziej uczęszczanych przez turystów tras, by trafić na prawdziwe okazje.

Takim szczególnie obleganym przez turystów rejonem jest bez wątpienia Dalmacja.

"Najwięcej turystów z Polski przebywa w Dalmacji, szczególnie na Riwierze Makarskiej" – ujawnił Kristjan Staničić, a potwierdzają także dane serwisu nocowanie.pl.

10 najpopularniejszych miejscowości Chorwacji to te położone w środkowej części wybrzeża. W pierwszej trójce znalazły się Omiš i Makarska oraz Pula na północy kraju. W tych miejscowościach średnia cena za nocleg to 134,14 zł za osobę. O 11,2 proc. więcej niż rok temu.

Nieodmiennie od lat na topie jest również Split, stolica Dalmacji i drugie co do wielkości miasto w Chorwacji, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Wśród chętnie odwiedzanych przez turystów z Polski miejscówek wymienia się także pobliski Trogir, któryzachwycależącą na niewielkiej wyspie starówką, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Chorwacja 2024. Ceny biletów lotniczych

Na brak rejsów lotniczych do Chorwacji nie możemy narzekać. Polskie Linie Lotnicze LOT obsłużą w tym roku połączenia z Warszawy do Splitu, Zagrzebia i Dubrownika, na które zaplanowały 150 tys. miejsc. Na wakacje w Chorwacji można także polecieć liniami Ryanair i Wizz Air.

Według danych portalu eSky.pl, średnia cena biletu w obie strony w okresie pomiędzy 1 czerwca a 31 sierpnia to obecnie od 550 do 1000 zł. Warto się pospieszyć z rezerwacjami, bo im bliżej wakacji, tym bilety będą droższe.

"Kwiecień to już naprawdę ostatni dzwonek, aby zaplanować letni odpoczynek w Chorwacji nad Adriatykiem w dobrej cenie. Wysoki popyt na podróże w ostatnich latach przyczynił się do tego, że opcja »last minute« odeszła w zapomnienie" – powiedział money.pl Deniz Rymkiewicz, ekspert eSky.pl.

Na wzrost ceny biletów, zdaniem eksperta, ma wpływ również to, że popyt przewyższa podaż.

"W tym roku na wzrost cen biletów duży wpływ mają także problemy z dostawami samolotów i rosnące koszty pracownicze po stronie przewoźników" – podkreślił Rymkiewicz.

Możemy nieco zaoszczędzić, jeśli wybierzemy się do Chorwacji poza sezonem. Jak się okazuje, najtaniej jest w październiku.

"W zeszłym roku przeciętnie płaciło się za taki tygodniowy wyjazd 1793 zł za osobę, dla porównania w sierpniu było to 2538 zł. Drugim najtańszym miesiącem okazał się maj, gdzie cena wyniosła 2000 zł od osoby" – przekazała money.pl Marzena German z wakacje.pl.