Sibenik położony jest na wzgórzach, tuż przy ujściu rzeki Krka do Adriatyku, między Zadarem a Splitem. Liczy sobie zaledwie 34 tys. mieszkańców, nie ma tu też tłumów turystów, jak w największych miastach Chorwacji. Sibenik zachwyca klimatyczną starówką oraz długim nadmorskim bulwarem. W centrum miasta znajdziemy też wiele zabytków, kawiarni i restauracji, a także mnóstwo atrakcji dla rodzin z dziećmi.

Co warto zwiedzić w Sibenik?

Bez wątpienia największą uwagę spośród atrakcji turystycznych w Sibenik przyciąga Katedra św. Jakuba łącząca gotyk z renesansem. Zbudowana z kamienia pozyskiwanego z dna Morza Adriatyckiego, posiada w swoich wnętrzach aż 71 realistycznych płaskorzeźb. Budowa wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO świątyni rozpoczęła się w pierwszej połowie XV w., ale katedra konserwowana została ponad 100 lat później – w 1555 r. Dziś to najpopularniejsze miejsce na turystycznej mapie miasta.

Ten rejon Dalmacji słynie też ze spektakularnych fortec. Najstarsza z twierdz datowana jest na koniec XV wieku. W XVII wieku powstały jeszcze dwie kolejne twierdze, św. Jana i Barona. Obydwie zostały zbudowane w ekspresowym tempie, aby zapobiec planowanemu w tamtych czasach tureckiemu najazdowi. Dziś przyciągają do Sibenik co roku tysiące zwiedzających. Wszystkie te atrakcje są przystosowane do zwiedzania zarówno przez podróżujących samotnie, jak i dla rodzin z dziećmi.

Atrakcje dla moich dzieci w Sibenik?

Sibenik to bowiem miasto niemal stworzone do odpoczynku na rodzinne wakacje z małymi lub dorosłymi dziećmi. W samym sercu miasta znajdują się dwie niewielkie plaże, a nieco dalej położona jest większa Banj Beach, w 2016 r. uznana za najlepszą plażę w Chorwacji. O zwycięstwie przesądził czysty żwir, krystalicznie przejrzysta woda i wspaniały widok na starówkę Sibenik . Mamy tu też zapewnioną pełną infrastrukturę, z prysznicami, przebieralniami, leżakami, parasolami oraz zapleczem do różnorodnych aktywności sportowych na plaży, takich jak siatkówka plażowa, koszykówka czy siłownia na świeżym powietrzu.

Turyści mogą też pojechać do Aquapark Dalmatia położonego na obrzeżach miasta. To jedyny kryty Aquapark na wybrzeżu Chorwacji, który będzie czynny cały rok. Atrakcja należy do sąsiadujących hoteli grupy Amadria Park, a jej powierzchnia to 36 000 m2 z parkingiem na ponad 3 tys. samochodów. Cena biletu całodziennego dla dorosłych wyniesie 35 euro, natomiast cena dla dzieci to 17,5 euro lub 25 euro, w zależności od wzrostu dziecka. Kryta strefa Aquaparku będzie dostępna już od czerwca br.

Wspomniana grupa Amadria Park jest zresztą synonimem ciepłej rodzinnej atmosfery i prawdziwej dbałości o szczegóły. Historia i tradycja ich hotelarstwa rozpoczęła się już w 1904 r. wraz z otwarciem rodzinnego obiektu w Benkovac, który do działa do dnia dzisiejszego. Amadria Park w Sibenik obejmuje pięć hoteli, z których każdy ma własną plażę, idealnie położoną w pięknej okolicy, zaledwie kilka kroków od Adriatyku.

Własne plaże hoteli mają ponad 3 km długości i wszystkie są połączone piękną, 4-kilometrową promenadą. Resorty posiadają również własne parki i ogrody, pełne roślin, kwiatów i owoców. Resort dzięki swojej dużej powierzchni pozwala podzielić rodzinom na jednoczesne korzystanie z beach barów oraz basenów.

"Amadria Park w Sibenik to inwestycja, która ma zaspokoić potrzeby każdej rodziny na wakacjach w Chorwacji. W naszej ofercie posiadamy 5 hoteli, każdy o różnej tożsamości. Nie zamykamy się na klientów indywidualnych jak i biznesowych, resort to duże zaplecze przestrzeni konferencyjnych oraz miejsce do wypoczynku na plaży, basenie czy spa w otoczeniu niepowtarzalnej przyrody. Naszym celem jest zachowanie najwyższych standardów oraz poziomu gościnności" – powiedział Goran Zrilić, Dyrektor Generalny Resortu Solaris Šibenik, Amadria Park.

Jak dostać się do Sibenik?

Z Polski najszybciej do Sibenik można dostać się samolotem do położonych blisko lotnisk w Splicie i Zadarze. Połączenia z lotnisk do Sibenik w większości są bezpośrednie i zajmują poniżej 2 godzin. Pierwszy z nich oddalony jest o 60 km od centrum, a drugi o 20 km dalej.

Jeżeli postanowimy wybrać się do Sibenik autem, to trzeba się liczyć z ponad 1000 km wyprawą. Po drodze można za to zwiedzić m.in. Brno, Wiedeń, Graz czy Zagrzeb, w pobliżu których przebiega droga z Polski do Sibenik.