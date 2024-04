Chorwacja, kraj położony na Półwyspie Bałkańskim, to od lat jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych. Kusi pięknymi, słonecznymi plażami nad czystym Morzem Adriatyckim, antycznymi zabytkami, gościnnością i smakowitą kuchnią. Chorwacja skrywa o wiele więcej tajemnic, które rzadko kiedy udaje się odkryć podczas jednego, wakacyjnego pobytu.

Chorwacja. Podstawowe informacje

Stolicą, a zarazem największym miastem Chorwacji jest Zagrzeb. Drugim pod względem liczby mieszkańców miastem jest Split.

Językiem urzędowym jest chorwacki, ale warto też wiedzieć, że jeśli w jakiejś w danej gminie 1/3 ludności stanowi mniejszość, to język tej mniejszości także zyskuje miano urzędowego. Chorwacja leży w strefie euro.

Chorwacja to ponad 1240 wysp, z których zamieszkałych jest ok. 50. Do najpopularniejszych chorwackich wysp należą Cres, Hvar, Brač, Krk, Korčula czy Dugi Otok.

Chorwackie "naj, naj, naj…"

Chorwacja to prawdziwa gwiazda nie tylko turystyki, ale i Księgi Rekordów Guinnessa. To tutaj znajdziecie najmniejsze miasto na świecie. Hum, położone na Półwyspie Istria zamieszkuje średnio od 14 do 30 osób.

Jedną z najmniejszych na świecie wysp jest Visovac, położona na terenie Parku Narodowego Krka. Wyspa liczy zaledwie 200 m długości i 150 m szerokości.

W Chorwacji znajduje się także najwęższa ulica świata. Klančić w miejscowości Vrbnik na wyspie Krk w najwęższym miejscu ma jedynie ok. 40 cm szerokości.

Z kolei w Zagrzebiu kursuje najkrótsza kolejka linowo szynowa Europy. Ten zabytek z końca XIX w. łączy Dolne i Górne Miasto, a długość trasy wynosi zaledwie 66 m.

W Hvarze znajdziecie najstarszy teatr publiczny w Europie, który został wybudowany w 1612 r. Najmniejsza katedra na świecie znajduje się w Nin koło Zadaru.

Ślady starożytności, wampirów i… Apaczów

Chorwacja to nie tylko piękne plaże, ale i niezliczone zabytki. Tereny, na których dziś leży, to ojczyzną starożytnej cywilizacji zwanej Kulturą Vučedolską, której rozkwit przypadał między 3000 a 2200 r. p.n.e. "Pozostałością" z tamtych czasów jest miasto Vučedol, którego nazwa oznacza dosłownie "Wilcza Dolina".

W Chorwacji znajdziemy także pamiątki z czasów Imperium Rzymskiego. To chociażby rzymski amfiteatr z II w. p.n.e. w mieście Pula, będący jedną z najlepiej zachowanych tego typu budowli na świecie.

Może i najsłynniejszym "wampirem" na świecie był rumuński Vlad Dracula, ale za to pierwszyhistorycznie "udokumentowany" wampir pochodził z wioski Kringa na półwyspie Istria w Chorwacji. Był nim Jure Grando Alilović, który żył w latach 1579 – 1656, a którego historyczne źródła z przełomu XVI i XVII w. określają wprost jako "wampira". Według miejscowej legendy Jure po śmierci wstał nocą z grobu, a potem nachodził i nawiedzał wioskę, w której mieszkał za życia.

Dla odmiany w mieście Varaždin zwanym "miastem, gdzie śpią anioły", można zwiedzać Muzeum Aniołów. Znajdziecie w nim prace artystyczne inspirowane aniołami.

Chorwację można przemierzać także całkiem świeżymi śladami filmowych przebojów. W Chorwacji kręcono m.in. takie hity, jak "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" czy serial "Gra o Tron". Tereny m.in. Parku Narodowego Plitvice zostały z kolei wykorzystane podczas kręcenia scen do słynnej niegdyś serii filmów o dzielnym wodzu Apaczów "Winnetou".

Chorwacji zawdzięczamy Dalmatyńczyków i… krawat

Chorwacja to także ojczyzna wynalazców. Wedle wielu źródeł to na chorwackiej wyspie Korčula urodził się najsłynniejszy podróżnik świata Marco Polo.

Na pewno w miejscowości Smiljan urodził się Nikola Tesla, uważany za wynalazcę radia autor blisko 300 patentów, które obejmowały jego 125 wynalazków.

Chorwackiego wynalazcę Fausta Vrančicia (1551-1617) z Šibenika uważa się za wynalazcę spadochronu. Z kolei Zagrzebianin Slavoljub Penkala (1871-1922) w 1906 r. wynalazł ołówek automatyczny. Inżynier Penkala miał na swoim koncie także patenty na proszki do prania, środki konserwacji drewna, woski, pieczęcie i inne.

Biały pies z czarnymi łatami, którego rozsławił na całym świecie film "101 dalmatyńczyków", swoją nazwę zawdzięcza Dalmacji, historycznej krainie w Chorwacji na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. Początkowo Dalmatyńczyki były wykorzystywane jako psy gończe, później psy obronne, aż w końcu stały się psami… filmowymi.

Panowie Chorwacji zawdzięczają krawat. Jego pierwowzorem były chusty zwane "tour de cou", które za czasów francuskiego króla Ludwika XIV nosili żołnierze chorwackiej jednostki wojskowej.