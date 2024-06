Chorwacja nie tak bezpieczna jak się wydaje?

Chorwacja to od wielu lat popularny kierunek podróży wśród Polaków. Jest krajem idealnym zarówno dla wielbicieli wypoczynku nad wodą, jak i w górach. Co roku tłumy naszych turystów wybierają się do Chorwacji, aby odkrywać piękno plaż nad Adriatykiem i malowniczych krajobrazów Gór Dynarskich.

W kraju tym nie brak miejsc, w których można odpocząć od cywilizacji i cieszyć się kontaktem z naturą. Ten ostatni jednak niesie za sobą pewne ryzyko. Ostatnio ambasada RP w Zagrzebiu – w ramach cyklu "Rady i porady Twojego konsula" – ostrzega turystów za pośrednictwem postów w serwisie Facebook przed niebezpiecznymi zwierzętami, na które natknąć się można w Chorwacji. Informuje, że można je spotkać zarówno na lądzie, jak i w wodzie.

Niebezpieczne zwierzęta w Chorwacji. Te gatunki możesz spotkać na lądzie

Ambasada RP w Chorwacji ostrzega turystów przed niebezpiecznymi zwierzętami, które można spotkać na lądzie podczas wypoczynku w tym pięknym kraju. Zwierzęta te są niewielkich rozmiarów, jednak spotkanie z nimi może okazać się tragiczne w skutkach. Spotkać je można najczęściej w zaroślach czy opuszczonych miejscach.

W Chorwacji spotkać można węże, a wśród nich trzy jadowite gatunki. Są to żmija nosoroga, żmija czerwona i żmija górska. Wszystkie one mają krótki i krępy tułów, szeroką głowę oraz źrenice w postaci pionowych szczelin. Na swoim grzbiecie natomiast posiadają charakterystyczny wzór przypominający zygzak. W przypadku ukąszenia należy zachować spokój, jak najszybciej unieruchomić ukąszony obszar ciała i zwrócić się po pomoc medyczną.

W Chorwacji natknąć się też można na najbardziej jadowitego europejskiego pająka, a więc czarną wdowę. Całe ciało tego pająka jest czarne, a jedynie na grzbiecie posiada on czerwone kropki. Jego ukąszenia można nie zauważyć od razu, ponieważ nie jest bolesne. Jednak szybko po nim pojawiają się objawy w postaci m.in. zaczerwienienia, skurczu mięśni, przyspieszonego oddechu i nudności. Ukąszenie czarnej wdowy wymaga pilnej konsultacji z lekarzem.

Ambasada RP w Zagrzebiu ostrzega także przed zakażonymi kleszczami, które licznie występują zwłaszcza w północnej i północno-zachodniej części Chorwacji. Niebezpieczne może okazać się również spotkanie z osami i szerszeniami.

Chorwacja: Niebezpieczne zwierzęta w wodzie

W innym poście ambasada RP w Zagrzebiu informuje i uczula na fakt, że niebezpieczne zwierzęta w Chorwacji występują również w wodzie. Warto o tym pamiętać – tym bardziej, że wielu turystów odwiedza ten kraj z myślą o kąpielach w ciepłym morzu. Ambasada radzi, aby kąpiąc się w Adriatyku uważać na niebezpieczne zwierzęta.

Jednymi z nich są jeżowce, które często przebywają na płyciznach, a w czasie ukłucia pozostawiają w ciele ofiary swoje kolce. Ukłucie nie jest niebezpieczne dla zdrowia czy życia, jednak wywoływać może nieprzyjemne dolegliwości, z których najczęściej pojawia się ból i zaczerwienienie. Ważne, aby usunąć wszystkie wbite przez zwierzę kolce i zdezynfekować ranę.

Blisko brzegu w Chorwacji spotkać można także meduzy, które za pośrednictwem swoich macek – parzydełek wstrzykują jad do organizmu swojej ofiary. Objawy oparzenia pojawiają się niemal od razu. Występować może ból, pieczenie, zaczerwienienie i obrzęk. W przypadku niewielkich oparzeń spowodowanych przez meduzy wystarczające jest przemycie i zdezynfekowanie rany, a następnie usunięcie macek. Jeśli oparzenia są poważniejsze, konieczny może okazać się kontakt z lekarzem.

W Chorwacji spotkać też można ukwiały. Często są one przytwierdzone do skał na dnie morza, a swoim wyglądem przypominają spaghetti. Ich macki – podobnie jak w przypadku meduz – zawierają trującą substancję. Jest ona wydzielana w czasie kontaktu z innym organizmem. W przypadku oparzenia, które objawia się bólem i opuchlizną, uszkodzone miejsce na ciele należy przemyć czystą wodą i zastosować zimny okład. Następnie warto jeszcze zażyć lek antyalergiczny lub wypić wapno.

Ostatnie niebezpieczne zwierzę w Chorwacji, przed którym ostrzega ambasada RZ w Zagrzebiu, to murena. Jest to trująca drapieżna ryba, która żyje w grotach i skalnych szczelinach. Stanowi więc największe zagrożenie dla miłośników nurkowania. Ukąszenie mureny może objawiać się m.in. poprzez ból, zaczerwienienie, obrzęk, skurcze i trudności w oddychaniu. Często konieczna okazuje się pomoc lekarska.