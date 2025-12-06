Bony turystyczne - do kiedy trwa program?

Bony turystyczne to oferta dla chętnych do wypoczynku na Warmii i Mazurach poza tzw. wysokim sezonem. Osoby zainteresowane przyjazdem do obiektów hotelowych wygenerowały pod koniec września prawie 23 tys. bonów turystycznych uprawniających do zniżek. Władze regionu przeznaczyły na ten cel 2 mln zł. Program trwa do 15 grudnia.

Jak przekazało PAP biuro prasowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, w październiku i listopadzie wykorzystano 3 tys. 113 bonów, w tym 2 tys. 386 kwotowych i 727 bonów zniżkowych. W listopadzie turyści odwiedzający region zrealizowali bony na kwotę 629,5 tys. zł, a w październiku bony o wartości 507,5 tys. zł.

Co cieszy się największym zainteresowaniem podróżnych?

Według urzędników na podstawie realizacji bonów można stwierdzić, że największym zainteresowaniem cieszą się obiekty noclegowe z ofertą wellness i spa oraz innymi atrakcjami, zarówno w miastach, jak i bliżej natury.

Najwięcej turystów skorzystało z bonów z dopłatą 500 zł, które były przeznaczone dla hoteli trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych. Dotychczasowa dopłata z bonów dla tych hoteli przekroczyła 1 mln zł. Niższej klasy obiekty uzyskały z bonów 77 tys. zł.

Urzędnicy podali, że region Warmii i Mazur jest chętnie wybierany przez turystów głównie latem, a każda promocja, jaką jest również Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny, przełoży się na przedłużenie sezonu.

Chodzi o to, by turyści mieli świadomość, że region ma również ciekawą ofertę na wypoczynek w okresie jesienno-zimowym - nie tylko w zakresie noclegów, ale również atrakcji turystycznych, np. muzeów czy restauracji z daniami kuchni regionalnej - wskazują urzędnicy.

Do programu przystąpiło 260 obiektów turystycznych - gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne, apartamenty, hotele i pola kempingowe.

Na co dokładnie można przeznaczyć bon?

Bony o wartości 200 zł można wykorzystać m.in. na kempingach, w motelach, domach wycieczkowych, schroniskach, w pokojach gościnnych, kwaterach agroturystycznych i na polach biwakowych. Natomiast bony na 300 zł można wykorzystać w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych oraz w pensjonatach, apartamentach, domkach turystycznych i ośrodkach wypoczynkowych, a te warte 500 zł - w hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych.

Osoby, które wygenerowały bony zniżkowe, otrzymają 10 proc. upustu w obiektach noclegowych, które przystąpiły do programu. Wszystkie informacje o bonie turystycznym dostępne są na stronie www.bonwarmiamazury.pl