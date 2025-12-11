Polska bije rekordy

Polski rynek turystyczny notuje imponujące wyniki, a dane z pierwszego półrocza 2025 roku zwiastują kolejny rekordowy rok. Jak wynika z raportu firmy doradczej Cushman & Wakefield, w pierwszych sześciu miesiącach roku polskie obiekty noclegowe przyjęły łącznie 18,2 miliona osób. Z tej liczby, 3,8 miliona stanowili turyści przybywający z zagranicy.

Turyści wygenerowali w Polsce łącznie 44,9 miliona noclegów, co oznacza solidny wzrost o 8,5 proc. w ujęciu rok do roku. Co szczególnie istotne dla sektora, noclegi udzielane gościom z zagranicy osiągnęły i przekroczyły już poziomy notowane przed pandemią.

Wskaźnik obłożenia hoteli do sierpnia sięgnął około 70 proc. Eksperci podkreślają, że w głównych lokalizacjach w Polsce RevPAR (przychód na dostępny pokój) wyraźnie przekracza już wartości z 2019 roku, co świadczy o poprawie efektywności i rentowności branży.

Optymizm podtrzymują także prognozy na najbliższe lata. Oczekuje się, że w latach 2025–2029 noclegi krajowe w hotelach będą rosły średniorocznie o 2,4 proc., natomiast tempo wzrostu dla noclegów międzynarodowych ma być wyższe - średniorocznie 5,3 proc.. Tendencje te potwierdzają rosnącą atrakcyjność Polski na mapie turystycznej Europy.

Warszawa ulubionym celem Amerykanów

Raport jednoznacznie wskazuje, że to Warszawa niezmiennie utrzymuje pozycję lidera rynku hotelowego w kraju. Stolica odnotowuje stały wzrost zainteresowania - w 2024 roku odwiedziło ją ponad 12,2 miliona osób, co stanowi wzrost o 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Turyści spędzili w stolicy łącznie ponad 8 milionów noclegów.

Wśród odwiedzających Warszawę, 68 proc. stanowią goście krajowi, a 32 proc. przyjeżdża z zagranicy. W tej międzynarodowej grupie dominują kolejno turyści z:

Ukrainy (15,6 proc.)

Stanów Zjednoczonych (12,3 proc.)

Niemiec (8,7 proc.)

Wielkiej Brytanii (7,9 proc.)

Wyraźna obecność Amerykanów jako drugiej najliczniejszej grupy turystów zagranicznych jest warta odnotowania i wskazuje na rosnącą rozpoznawalność Warszawy na rynku północnoamerykańskim.

Analiza charakteru wizyt wskazuje, że ponad połowa z nich to krótkie wyjazdy wypoczynkowe. Podróże służbowe stanowiły 31 proc. ogółu wizyt, a 15 proc. to wyjazdy o charakterze rodzinnym i towarzyskim.