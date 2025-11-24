Nowy szlak turystyczny na mapie Polski

Białystok zyskał nowy punkt na turystycznej mapie: ścieżkę Polski Wersal. Szlak ułatwia turystom i mieszkańcom poznanie Pałacu Branickich oraz jego otoczenia. Opracowało go PTTK w Białymstoku (Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).

Ścieżka popularyzuje wiedzę o tym miejscu. To jedna z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Europie Środkowo-Wschodniej.

Co zobaczysz na szlaku?

Nowy szlak obejmuje łącznie 60 elementów. Turyści poznają historię:

Samego pałacu.

Obiektów ogrodowych: pawilonów, altan, salonów.

Rzeźb i fresków.

Bramy Wielkiej Gryf.

Dziedzińców, oficyn i kanałów.

Ułatwienia dla zwiedzających

Organizatorzy przygotowali nowoczesne narzędzia. Ułatwiają one zwiedzanie i poznawanie historii:

Stworzono mapę w Google.

Wydano papierową i elektroniczną broszurę z opisami i zdjęciami.

Na obiekty sukcesywnie trafiają kody QR.

Elementy szlaku można też poznawać dzięki umieszczanym na nich kodom QR. Do końca roku kody mają być na wszystkich obiektach ścieżki, na niektórych już są - poinformowała Katarzyna Pierwienis z Regionalnego Oddziału PTTK.

Dlaczego "Polski Wersal?'

Określenie "Polski Wersal” narodziło się w drugiej połowie XVIII wieku. Był to czas największej świetności rezydencji. Właścicielem był Jan Klemens Branicki, hetman wielki koronny. Chciał on, aby jego rezydencja świadczyła o jego potędze. Branicki musiał odpowiednio ukształtować pałac, aby przyjmować koronowane głowy Europy.

Odbudowa i przyszłość

Pałac doznał poważnych zniszczeń podczas II wojny światowej. Powojenna odbudowa i trwające od ponad 20 lat prace rewitalizacyjne przywracają mu dawny blask. Odtworzono np. ogrodowe nasadzenia i odnowiono salon włoski.

Myślę, że podczas niedzielnych spacerów mieszkańcy tak tylko mijają te rzeźby, raczej na zasadzie: jak tu ładnie, ale nie wiedzą, co dana rzeźba oznacza – powiedziała Pierwienis.