Dziennik Gazeta Prawana logo

Droga do Morskiego Oka zamknięta. Do kiedy potrwają utrudnienia?

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
wczoraj, 08:42
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Morskie Oko
Droga do Morskiego Oka zamknięta. Do kiedy potrwają utrudnienia?/ShutterStock
Turyści, którzy wybierają się w Tatry, powinni mieć na uwadze, że przez kilka dni wycieczka do Morskiego Oka nie będzie możliwa. Droga w ten rejon będzie całkowicie zamknięta dla turystów. Powodem jest remont. Jak długo droga do Morskiego Oka będzie zamknięta? Na jakim odcinku nie będzie można przejść pieszo? Co z e-busami oraz transportem konnym?

Od kiedy utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka?

Remont, o którym mowa, obejmie odcinek drogi od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza, w pobliżu odejścia czarnego szlaku na Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień. Powodem zamknięcia są prace remontowe, które rozpoczną się już w poniedziałek 18 maja i potrwają etapami do 10 czerwca, ale trasa będzie czasowo otwierana.

Idealna alternatywa dla Zakopanego? Oto podhalański azyl z najpiękniejszym widokiem na Tatry
Idealna alternatywa dla Zakopanego? Oto podhalański azyl z najpiękniejszym widokiem na Tatry

Co z e-busami i transportem konnym?

Jak podano, w dniach 18–22 maja prowadzone będą roboty związane z frezowaniem nawierzchni i ścinaniem poboczy. W tym czasie droga pozostanie otwarta dla pieszych, jednak należy liczyć się z ruchem wahadłowym i okresowymi wstrzymaniami przejścia. W tym czasie nie będą kursowały elektryczne busy ani wozy konne nad słynne tatrzańskie jezioro.

Kiedy wystąpią największe utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka?

Największe utrudnienia zaplanowano na okres 25–29 maja. Wówczas, z powodu układania nowych warstw asfaltu, droga zostanie całkowicie zamknięta zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego. Turyści również nie będą mogli przejść odcinkiem między Łysą Polaną a Wodogrzmotami Mickiewicza w obu kierunkach.

Trasa alternatywna do Morskiego Oka

TPN zaleca osobom planującym wycieczkę do Morskiego Oka przełożenie jej na termin po zakończeniu prac. Możliwe będzie jednak dojście do schronisk nad Morskim Okiem, w Dolinie Roztoki i Dolinie Pięciu Stawów trasą alternatywną - przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Rówień Waksmundzką. Trzeba jednak mieć na uwadze, że obejście wydłuży trasę wędrówki o około 1,5–2 godziny w jedną stronę.

W dniach 8–10 czerwca zaplanowano kolejny etap prac przy poboczach. Droga będzie wtedy dostępna dla pieszych, ale nadal nie będą kursowały nią "elektryki" ani transport konny.

TPN poinformował także, że parkingi w rejonie Łysej Polany pozostaną otwarte przez cały okres remontu. W dniach całkowitego zamknięcia drogi niedostępny będzie jednak parking na Palenicy Białczańskiej.

Park zastrzegł, że harmonogram robót jest uzależniony od warunków pogodowych i może ulec zmianie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: podróżeTatryutrudnieniaMorskie Oko
Powiązane
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Cena paliwa 5,99 zł za litr benzyny 95 na pylonie stacji Auchan w maju 2026 roku
Polacy rzucili się na paliwo po 5,99 zł. Od poniedziałku benzyna 95 skacze do takiego poziomu
Frozen,Morskie,Oko,In,The,Tatra,Mountains,With,A,View
Szokujące zachowanie turystów nad Morskim Okiem. Nagranie obiegło sieć [WIDEO]
morskie oko
Awantura na parkingu przed Morskim Okiem. Turyści zaatakowali obsługę
Wojna o Morskie Oko
Wojna o Morskie Oko. Elektryczne busy vs. konie. Gminy wściekłe na decyzję ministerstwa
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDroga do Morskiego Oka zamknięta. Do kiedy potrwają utrudnienia? »
Zobacz
|
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Pylon cenowy na stacji Orlen w połowie maja. Widoczne ceny paliw: benzyna 95 za 6,37 zł/l, diesel Efecta za 6,79 zł/l, LPG za 3,76 zł/l oraz Verva diesel za 6,82 zł/l
Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla w połowie maja. Oto najnowsze zestawienie
Archiwum zdj?? celebryckich 2024
Mistrz kryminałów powraca. Kiedy polska premiera jego nowej książki?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj