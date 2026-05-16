Od kiedy utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka?

Remont, o którym mowa, obejmie odcinek drogi od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza, w pobliżu odejścia czarnego szlaku na Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień. Powodem zamknięcia są prace remontowe, które rozpoczną się już w poniedziałek 18 maja i potrwają etapami do 10 czerwca, ale trasa będzie czasowo otwierana.

Co z e-busami i transportem konnym?

Jak podano, w dniach 18–22 maja prowadzone będą roboty związane z frezowaniem nawierzchni i ścinaniem poboczy. W tym czasie droga pozostanie otwarta dla pieszych, jednak należy liczyć się z ruchem wahadłowym i okresowymi wstrzymaniami przejścia. W tym czasie nie będą kursowały elektryczne busy ani wozy konne nad słynne tatrzańskie jezioro.

Kiedy wystąpią największe utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka?

Największe utrudnienia zaplanowano na okres 25–29 maja. Wówczas, z powodu układania nowych warstw asfaltu, droga zostanie całkowicie zamknięta zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego. Turyści również nie będą mogli przejść odcinkiem między Łysą Polaną a Wodogrzmotami Mickiewicza w obu kierunkach.

Trasa alternatywna do Morskiego Oka

TPN zaleca osobom planującym wycieczkę do Morskiego Oka przełożenie jej na termin po zakończeniu prac. Możliwe będzie jednak dojście do schronisk nad Morskim Okiem, w Dolinie Roztoki i Dolinie Pięciu Stawów trasą alternatywną - przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Rówień Waksmundzką. Trzeba jednak mieć na uwadze, że obejście wydłuży trasę wędrówki o około 1,5–2 godziny w jedną stronę.

W dniach 8–10 czerwca zaplanowano kolejny etap prac przy poboczach. Droga będzie wtedy dostępna dla pieszych, ale nadal nie będą kursowały nią "elektryki" ani transport konny.

TPN poinformował także, że parkingi w rejonie Łysej Polany pozostaną otwarte przez cały okres remontu. W dniach całkowitego zamknięcia drogi niedostępny będzie jednak parking na Palenicy Białczańskiej.

Park zastrzegł, że harmonogram robót jest uzależniony od warunków pogodowych i może ulec zmianie.