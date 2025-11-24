Gliczarów Górny: Wieś, która patrzy na Tatry z góry

Położony w sercu malowniczego Podhala, Gliczarów Górny dumnie nosi miano jednej z najwyżej położonych miejscowości w Polsce. Ta wyjątkowa lokalizacja, w gminie Biały Dunajec, w powiecie tatrzańskim, gwarantuje spektakularne i niczym niezakłócone widoki na Tatry. Odległość od słynnej "stolicy" Tatr - Zakopanego - to zaledwie kilkanaście kilometrów (około 18 km), co czyni z Gliczarowa idealny punkt startowy dla wszystkich planujących eksplorację regionu, bez konieczności rezygnowania ze spokoju i prywatności.

Właśnie to odróżnia Gliczarów Górny od jego słynnego sąsiada. Podczas gdy Krupówki pękają w szwach, a ceny szybują do góry, Gliczarów pozostaje ostoją autentycznego, góralskiego klimatu. Cisza, czyste powietrze i oszałamiające panoramy stają się tu codziennością, a nie luksusem. Jest to idealne miejsce dla każdego, kto poszukuje Zakopane alternatywy.

Noclegi Gliczarów Górny

Jednym z najważniejszych aspektów, dla których warto wybrać Gliczarów Górny, jest niezwykle korzystna relacja jakości do ceny. Szukając noclegów w Gliczarowie Górnym, z łatwością znajdziesz komfortowe kwatery, pensjonaty i agroturystyki, które oferują widoki, o jakich w samym Zakopanem można tylko pomarzyć - i to często za znacznie niższą kwotę.

Dla rodzin, par szukających romantycznego wypadu, a także dla grup przyjaciół, Gliczarów oferuje szeroki wachlarz opcji zakwaterowania. Wybierając to miejsce, inwestujesz nie tylko w wygodny pobyt, ale przede wszystkim w nieskażone piękno otaczającej Cię przyrody i gwarancję błogiego odpoczynku.

Choć Gliczarów Górny jest piękny o każdej porze roku, to zima sprawia, że jego urok staje się wręcz magiczny. Ośnieżone dachy, błyszczące szczyty Tatr i mroźne powietrze tworzą krajobraz jak z pocztówki. Dla entuzjastów białego szaleństwa, lokalizacja Gliczarowa jest strategiczna. W pobliżu znajdują się jedne z najlepszych stoków narciarskich blisko Zakopanego oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Bez problemu dotrzesz stąd do popularnych ośrodków narciarskich w Bukowinie Tatrzańskiej czy Poroninie. To zaledwie krótka przejażdżka, która pozwala na spędzenie całego dnia na nartach lub snowboardzie, a wieczorem powrót do cichej i spokojnej bazy w Gliczarowie. Jeśli szukasz mniej zatłoczonych, lokalnych wyciągów, w samej okolicy Gliczarowa również znajdziesz kameralne stacje idealne dla początkujących i rodzin z dziećmi.

Górska wędrówka i relaks

Gliczarów Górny to nie tylko śnieg i narty. Jest to idealne miejsce dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, niezależnie od pory roku.

Szlaki piesze : Bliskość Tatrzańskiego Parku Narodowego otwiera drzwi do niezliczonych możliwości górskich wędrówek. Możesz zaplanować wycieczki zarówno na bardziej wymagające tatrzańskie szczyty, jak i na łagodne, malownicze ścieżki prowadzące przez podhalańskie lasy i polany.

: Bliskość Tatrzańskiego Parku Narodowego otwiera drzwi do niezliczonych możliwości górskich wędrówek. Możesz zaplanować wycieczki zarówno na bardziej wymagające tatrzańskie szczyty, jak i na łagodne, malownicze ścieżki prowadzące przez podhalańskie lasy i polany. Termy podhalańskie : Po dniu spędzonym na szlaku lub stoku, nie ma nic lepszego niż relaks w ciepłych wodach termalnych. Gliczarów Górny położony jest w niedalekiej odległości od słynnych kompleksów termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej i Białce Tatrzańskiej. To gwarancja odnowy biologicznej z widokiem na ośnieżone szczyty.

: Po dniu spędzonym na szlaku lub stoku, nie ma nic lepszego niż relaks w ciepłych wodach termalnych. Gliczarów Górny położony jest w niedalekiej odległości od słynnych kompleksów termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej i Białce Tatrzańskiej. To gwarancja odnowy biologicznej z widokiem na ośnieżone szczyty. SkyWalk - Serce Poronina: W odległości około 20 minut jazdy samochodem czeka na Ciebie nowa, ekscytująca atrakcja. Jest to wieża widokowa z podniebną ścieżką, która oferuje odwiedzającym jeszcze bardziej spektakularne, panoramiczne Tatry widoki. To obowiązkowy punkt na mapie każdego turysty, który chce podziwiać góry z zupełnie nowej perspektywy.

